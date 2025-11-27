हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्नाटक में CM बदलने की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'कांग्रेस में कम से कम...'

कर्नाटक में CM बदलने की अटकलों पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'कांग्रेस में कम से कम...'

Karnataka CM Post: कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Nov 2025 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

देश के तीन राज्यों में कांग्रेस के सीएम सरकार चला रहे हैं. उसी में से एक राज्य कर्नाटक सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज हैं. राज्य में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं. अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नाम की अटकलें लगाई जा रही हैं. दोनों ही नेताओं की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है. ऐसे समय में सीएम पद को लेकर हो रही चर्चा ने दिल्ली से कर्नाटक तक सियासी पारा चढ़ा दिया है. इस पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू है. महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी इस पर बयान सामने आया है.  

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "इसमें खींचतान क्या है. जब वह सब लोग कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान यह तय करेगा. डीके शिवकुमार हों या सिद्धारमैया हों, उनकी पार्टी में यह फैसला होगा." उन्होंने आगे कहा, "इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कह दिया है कि पार्टी आलाकमान ही इसको तय करेगा." 

शिवसेना यूबीटी सांसद ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता मीडिया को इतनी अटकलों को बढ़ा देना चाहिए कि क्या होगा." उन्होंने आगे कहा, "इस पर जो भी फैसला हो, सरकार को चलाने की जिम्मेदारी है, कर्नाटक की जनता से किए गए वादों को निभाने की जिम्मेदारी है. वह सब लगातार चलता रहे." 

बीजेपी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा?

सांसद ने आगे कहा, "मैं याद दिलाना चाहती हूं कि बीजेपी जो रणनीति रही है, जिस तरह से वह बदलाव ले आते हैं. रातों-रात गुजरात की पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे. एक बार फिर से कैबिनेट में फेरबदल कर दिया गया है. कांग्रेस में कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है."

अटकलों पर क्या बोले डीके शिवकुमार?

अटकलों के बीच खुद डीके शिवकुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, "मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. पार्टी जो भी कहेगी, हम साथ मिलकर काम करेंगे."

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 10:26 PM (IST)
Siddaramaiah Priyanka Chaturvedi DK ShivKumar MAHARASHTRA NEWS
