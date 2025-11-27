महाराष्ट्र: शिंदे गुट के विधायक के घर पुलिस का छापा, शिवसेना ने BJP पर लगाया साजिश का आरोप

बीजेपी और शिंदे गुट के तनाव की खबरों के बीच महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है. महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में शिवसेना विधायक संतोष बांगर के निवास पर पुलिसकर्मियों ने छापा मारा है. शिंदे गुट के विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जान बूझकर साजिश रची गई. हिंगोली नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनावी माहौल के बीच ये छापा पड़ा है.

शिवसेना ने दावा किया कि कलमनुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक संतोष बांगर के घर की लगभग 100 पुलिसकर्मियों ने तलाशी ली. इससे पहले शिंदे के विधायक निलेश राणे ने बीजेपी के कार्यकर्ता के घर मारा छापा मारा था.

डिप्टी सीएम शिंदे ने मामले का लिया संज्ञान- विधायक

एबीपी लाइव की सहयोगी वेबसाइट एबीपी माझा के मुताबिक, शिंदे गुट के विधायक हेमंत पाटिल ने दावा किया कि बांगर के घर पुलिस रेड की कार्रवाई बीजेपी विधायक के दबाव के चलते हुई है. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मामले को संज्ञान में लिया है और इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे.

सुबह पांच बजे हुई रेड- विधायक

दरअसल, शिंदे गुट के विधायक बांगर और बीजेपी के विधायक तानाजी मुटकुले हिंगोली नगर पालिका चुनाव को लेकर आमने-सामने हैं. हेमंत पाटिल ने कहा कि हिंगोली जिले में शिवसेना की स्थिति अब अच्छी है. ये बहुत गलत है कि 100 पुलिसकर्मी बांगल के घर सुबह 5 बजे रेड करते हैं और 75 साल की उनकी बीमार मां को परेशान किया जाता है.

हेड ऐसे की गई जैसे कोई आतंकवादी या गैंगस्टर हो- विधायक

हेमंत पाटिल ने ये भी कहा कि विधायक के घर रेड से पहले विधानसभा स्पीकर की इजाजत लेनी होती है. लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर या मेल नहीं रिसीव हुआ. उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में किसके आदेश पर ये रेड हुई? क्या बीजेपी के विधायक मुटकुले के दबाब में ऐसा हुआ है? उन्होंने कहा कि रेड ऐसे की गई जैसे कि कोई आतंकवादी या गैंगस्टर हो.