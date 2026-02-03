NCP अध्यक्ष 'पटेल' नहीं 'पाटील' वाले राज ठाकरे के बयान पर प्रफुल्ल पटेल का पलटवार, 'ये लोग...'

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा चल रही है कि अजित पवार के बाद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद प्रफुल्ल पटेल को मिलेगा. इसे लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि एनसीपी मराठी मिट्ठी से उभरी संघर्षशील कार्यकर्ताओं की पार्टी है. ऐसी पार्टी का अध्यक्ष मराठी होना चाहिए. वह 'पाटील' हो सकता है लेकिन 'पटेल' नहीं. प्रफुल पटेल ने मंगलवार (03 फरवरी) को इस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है.

NCP का अध्यक्ष मैं नहीं, बल्कि कोई और होगा- प्रफुल्ल पटेल

प्रफुल पटेल ने साफ किया कि एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं नहीं, बल्कि कोई और होगा. जब उनसे राज ठाकरे के बयान के बारे में पूछा गया तो वो काफी नाराज दिखे. उन्होंने पूछा, "राज ठाकरे, क्या इनका मेरी पार्टी से कोई संबंध है, क्या ये हमारी पार्टी में हैं? क्या राज ठाकरे या सुबह 9 बजे का बुलेटिन (संजय राउत) तय करेंगे कि मेरी पार्टी का विधायक दल का नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? ये लोग हमें बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में क्या करना है."

हम सही फैसला लेने की प्रक्रिया में हैं- प्रफुल्ल पटेल

उन्होंने आगे कहा, "कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते अजित पवार के बाद पार्टी के नए नेता का चुनाव करने की जिम्मेदारी मेरी है. हम सही फैसला लेने की प्रक्रिया में हैं. हमने फिलहाल विधायक दल के नेता और उपमुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है. अब जब हमारी पार्टी स्थिर हो गई है, तो हम दोनों राष्ट्रीय समितियों के विलय के मुद्दे पर विचार करेंगे."

मैं कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में नहीं- प्रफुल्ल पटेल

एबीपी माझा के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा, ''अजित पवार के बाद, हमारी पार्टी की ओर से निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है. एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे अलावा कोई भी हो सकता है. वह व्यक्ति योग्य होगा. हालांकि, कुछ लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. मैं कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं रहा. क्या मैंने या हमारी पार्टी के किसी नेता ने कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में हूं?''

बता दें कि 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया. इस हादसे के तीन दिन बाद शनिवार (31 जनवरी) को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण से पहले, सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से एनसीपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया था.