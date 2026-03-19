महाराष्ट्र: '58 अश्लील वीडियो और बड़े नेताओं के साथ तस्वीर', ढोंगी बाबा अशोक खरात गिरफ्तार
Maharashtra News: आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं. इनमें से एक तस्वीर में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को आरोपी के पैर धोते हुए देखा जा सकता है.
महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे 'सेक्स स्कैंडल' ने दस्तक दी है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम जनता तक को झकझोर कर रख दिया है. नासिक पुलिस ने खुद को 'कैप्टन' कहने वाले स्वयंभू ज्योतिषाचार्य अशोक खरात को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस मामले के सामने आने के बाद कई दिग्गज राजनेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिससे सियासी भूचाल आ गया है.
कौन है अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन'?
अशोक खरात (67 वर्ष) पहले मर्चेंट नेवी में कार्यरत था, इसीलिए वह अपने नाम के आगे 'कैप्टन' लगाता था. रिटायरमेंट के बाद उसने खुद को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और दैवीय शक्तियों का स्वामी बताकर लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया. नासिक और आसपास के इलाकों में उसकी छवि एक सिद्ध पुरुष की थी, जिसके दरबार में बड़े-बड़े नेता और सेलिब्रिटी हाजिरी लगाते थे.
विरोध करने पर रसूख और तंत्र-मंत्र की महिला को दी धमकी
इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक 35 वर्षीय महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का आरोप है कि खरात ने दैवीय शक्तियों का डर दिखाकर उसका भरोसा जीता. 2022 से 2025 के बीच उसे नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म किया. विरोध करने पर रसूख और तंत्र-मंत्र की धमकी देकर उसे चुप रखा गया.
अंचल मुदगल, पुलिस अधिकारी ने बताया कि "जांच के दौरान आरोपी के पास से एक पेनड्राइव मिली है, जिसमें 58 आपत्तिजनक वीडियो होने की बात सामने आ रही है. पुलिस इन वीडियो में दिख रही महिलाओं की पहचान करने में जुटी है."
गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हैं तस्वीरें
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आग की तरह फैल रही हैं. इनमें से एक तस्वीर में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को आरोपी के पैर धोते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ भी आरोपी के करीबी संबंधों के दावे किए जा रहे हैं.
कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग करते हुए पूछा कि महिला आयोग की अध्यक्ष एक ऐसे शख्स के चरणों में क्या कर रही थीं? शिवसेना UBT पक्ष के नेता और सांसद संजय राउत ने इसे "महाराष्ट्र की एपस्टीन फाइल" करार देते हुए कहा कि यह मामला बहुत गहरा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
महाराष्ट्र सरकार ने SIT का किया गठन
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने SIT (विशेष जांच दल) का गठन कर दिया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के पास कई शहरों में करोड़ों की बेनामी संपत्ति है, जिसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा भी कर सकती है. फिलहाल, नासिक की अदालत ने अशोक खरात को 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL