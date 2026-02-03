एक्सप्लोरर
महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी CM सुनेत्रा पवार को दी बड़ी जिम्मेदारी, पहले संभाल रहे थे अजित पवार
Sunetra Pawar News: महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की जिम्मेदारी सरकार ने बढ़ा दी है. इसको लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.
महाराष्ट्र सरकार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड जिले का गार्जियन मिनिस्टर यानी पालक मंत्री नियुक्त किया है. पहले अजित पवार ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे. पालक मंत्री की नियुक्ति का सरकारी आदेश भी जारी हो गया है.
