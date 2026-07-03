केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन चौधरी के क्लासमेट पर पुलिस को शक, हत्या की साजिश की थी जानकारी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोस्त ने योजना न करने की सलाह दी, पुलिस जांच जारी.

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है. मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को लोनावला ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसे कथित हत्या की साजिश की पहले से जानकारी थी.

सूत्रों के अनुसार, बीड जिले का रहने वाला यह युवक फिलहाल पुणे के बालेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है. बताया जा रहा है कि उसे चेतन चौधरी और सह-आरोपी सिया गोयल के बीच केतन अग्रवाल की हत्या की कथित योजना की जानकारी थी.

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चेतन के दोस्त को भी थी साजिश की जानकारी?

सूत्रों का दावा है कि चेतन और सिया ने कथित तौर पर इस युवक के साथ अपनी योजना साझा की थी और 18 जून को लोहगढ़ किले की ट्रेकिंग पर उनके साथ चलने के लिए भी कहा था. हालांकि, वो उनके साथ ट्रेक पर नहीं गया. जांच में यह भी सामने आया है कि कथित हत्या के बाद चेतन चौधरी सबसे पहले इसी दोस्त से मिला था. वहीं, घटना के बाद सिया गोयल भी उसके संपर्क में थी.

सूत्रों के मुताबिक, मई के अंतिम सप्ताह से ही यह युवक चेतन के नियमित संपर्क में था. पुणे ग्रामीण पुलिस ने अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे कथित साजिश की कितनी जानकारी थी और इस मामले में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं.

दोस्त ने दी थी योजना को अंजाम न देने की सलाह

सूत्रों का यह भी दावा है कि इस युवक ने चेतन और सिया दोनों को कथित हत्या की योजना को अंजाम न देने की सलाह दी थी. फिलहाल पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और डिजिटल व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह युवक केवल कथित योजना की जानकारी रखता था और उसका विरोध कर रहा था, या फिर साजिश में उसकी कोई भूमिका भी थी. पुलिस का कहना है कि उसकी वास्तविक भूमिका का पता जांच पूरी होने और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही चल सकेगा.

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