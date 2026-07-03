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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन चौधरी के क्लासमेट पर पुलिस को शक, हत्या की साजिश की थी जानकारी?

केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन चौधरी के क्लासमेट पर पुलिस को शक, हत्या की साजिश की थी जानकारी?

Ketan Agarwal Murder: मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को लोनावला ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. यह युवक फिलहाल पुणे के बालेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 03 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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  • दोस्त ने योजना न करने की सलाह दी, पुलिस जांच जारी.

केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है. मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के एक क्लासमेट को लोनावला ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसे कथित हत्या की साजिश की पहले से जानकारी थी.

सूत्रों के अनुसार, बीड जिले का रहने वाला यह युवक फिलहाल पुणे के बालेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में काम करता है. बताया जा रहा है कि उसे चेतन चौधरी और सह-आरोपी सिया गोयल के बीच केतन अग्रवाल की हत्या की कथित योजना की जानकारी थी.

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चेतन के दोस्त को भी थी साजिश की जानकारी?

सूत्रों का दावा है कि चेतन और सिया ने कथित तौर पर इस युवक के साथ अपनी योजना साझा की थी और 18 जून को लोहगढ़ किले की ट्रेकिंग पर उनके साथ चलने के लिए भी कहा था. हालांकि, वो उनके साथ ट्रेक पर नहीं गया. जांच में यह भी सामने आया है कि कथित हत्या के बाद चेतन चौधरी सबसे पहले इसी दोस्त से मिला था. वहीं, घटना के बाद सिया गोयल भी उसके संपर्क में थी. 

सूत्रों के मुताबिक, मई के अंतिम सप्ताह से ही यह युवक चेतन के नियमित संपर्क में था. पुणे ग्रामीण पुलिस ने अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे कथित साजिश की कितनी जानकारी थी और इस मामले में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं.

दोस्त ने दी थी योजना को अंजाम न देने की सलाह

सूत्रों का यह भी दावा है कि इस युवक ने चेतन और सिया दोनों को कथित हत्या की योजना को अंजाम न देने की सलाह दी थी. फिलहाल पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है और डिजिटल व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह युवक केवल कथित योजना की जानकारी रखता था और उसका विरोध कर रहा था, या फिर साजिश में उसकी कोई भूमिका भी थी. पुलिस का कहना है कि उसकी वास्तविक भूमिका का पता जांच पूरी होने और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही चल सकेगा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 03 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Ketan Agarwal Murder Siya Goyal
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