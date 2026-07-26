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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'यह असली विष्णु का अवतार है', कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

'यह असली विष्णु का अवतार है', कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान

Mumbai Vijay Rally: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व में तिरंगा मार्च के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क के पास वसंत देसाई चौक पर बड़ी संख्या में युवा और समर्थक एकत्रित हुए हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 12:03 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शिवसेना यूबीटी और मनसे प्रमुख के नेतृत्व में तिरंगा विजय रैली का आयोजन किया गया. छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में तिरंगा विजय रैली मनाने के लिए जेनरेशन जेड की भारी भीड़ उमड़ी, जो युवाओं की एकता को प्रदर्शित करती है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर नजर आए. इस बीच उद्धव ठाकरे ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है.  

उद्धव ठाकरे ने कहा, "एक कॉकरोच जिसने सरकार को सबक सिखाया यह असली विष्णु का अवतार है. यह अंधभक्कतों के खिलाफ देश भक्तों की जीत है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 'एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं' वाले बयान पर तंज कसते हुए उद्धव ने कहा, रक्षा मंत्री ने क्या कहा है? धर्मेंद्र प्रधान की रक्षा तो कर ही नहीं पाए." 

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सभा के दौरान क्या बोले राज ठाकरे?

इस रैली की सभा में राज ठाकरे ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया. उन्होंने मुम्बई पुलिस और दिल्ली पुलिस के काम में फर्क का जिक्र किया है. राज ठाकरे ने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ उद्धव ठाकरे ने सरकार और बीजेपी को घेरा है. बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की आशंका के बीच शिवाजी पार्क को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

इस बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है. कई रास्तों को ब्लॉक किया गया है. इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. वहीं सिविल के भी पुलिस कर्मी तैनात है. पुलिस ने मोनिटरिंग वैन भी लगाई हैं. इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे हुई. पहले यह तिरंगा रैली होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे विजय सभा कर दिया गया.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले रोहित पवार

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर एनसीपी-एसपी विधायक रोहित पवार ने कहा, “अब तक लोग शायद ही कभी एकजुट होते थे, लेकिन छात्रों पर हुए अन्याय ने युवाओं को एकजुट कर दिया, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग भारतीय के रूप में एक सामूहिक पहचान में बंध गए."

उन्होंने कहा, "इस एकता से मिली सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर हम साथ खड़े हों तो हम जीत सकते हैं. यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो जनता तक पहुंचा है, और हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक अहम सबक देता है."

रैली के दौरान क्या बोले समर्थक?

रैली के दौरान एक समर्थक ने कहा, "सरकार इन सवालों का जवाब नहीं दे रही थी. उसे सवालों से डर नहीं लग रहा था, लेकिन इस आंदोलन ने उसे सिखा दिया है कि जनता उसे जवाबदेह ठहराएगी. हम हर मुद्दे पर सवाल उठाते रहेंगे."

वहीं एक अन्य छात्रा का कहना है कि छात्र लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रक्रिया अनुचित है. अब जब यह मुद्दा अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है और उन्हें सफलता मिली है, तो हम यहां जश्न मनाने आए हैं."

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे CJP Uddhav Thackeray MUMBAI MAHARASHTRA NEWS MNS  SHIVSENA UBT
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