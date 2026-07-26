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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन के सामने खड़ी होने वाली रिया बोलीं- 'मॉर्फ तस्वीरें बनाकर...'

मुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन के सामने खड़ी होने वाली रिया बोलीं- 'मॉर्फ तस्वीरें बनाकर...'

Mumbai Protest Girl Riya Ahir: तिरंगा विजय रैली मनाने के लिए छात्रों और लोगों की भारी भीड़ पहुंची. इस बीच पुलिस वैन के सामने खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने वाली रिया अहीर भी शामिल हुईं.

Written By : सूरज ओझा |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेतृत्व में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में तिरंगा विजय रैली का आह्वान किया गया था. छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में तिरंगा विजय रैली मनाने के लिए छात्रों और लोगों की भारी भीड़ पहुंची.

इस दौरान शिवाजी पार्क में पुलिस वैन के सामने खड़े होकर प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने वाली रिया अहीर और उसके पिता राजकुमार राय भी रैली में शामिल हुए. इस बीच रिया ने बताया कि उस दिन भी मुझे किसी से डर नहीं लगा. मेरे पापा ने सिखाया है कि गलत का विरोध करो और सही का साथ दो.

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मैं उस दिन गलत का विरोध कर रही थी- रिया अहीर

रिया ने आगे बताया, "मैं उस दिन गलत का विरोध कर रही थी. मुझे बहुत बुरा लगता है कि इस बात के लिए हमें सड़क पर आना पड़ा. यह काम ठीक तरह से होता तो बच्चे सड़क पर नहीं होते स्कूल कॉलेज या लाइब्रेरी या अपनी पसंद की जगह पर होते." उन्होंने कहा, इसके लिए बच्चों को खून पसीना बहाना पड़ा."

मॉर्फ तस्वीरें बनाकर परेशान कर रहे हैं लोग-

रिया का कहना है कि अब सोशल मीडिया पर लोग उसकी मॉर्फ तस्वीरें बनाकर परेशान कर रहे हैं. इस बात कि शिकायत रिया ने पुलिस को भी की है. रिया जैसे ही शिवाजी पार्क पहुंची हर कोई उनके साथ सेल्फी लेने की लिए दौड़ पड़ा. रिया को उस तस्वीर और घटना के बाद से एक धड़ा जमकर प्यार दे रहा है. हर तरफ रिया की तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और मिसाल बताया जा रहा है.

पुलिस वैन के सामने खड़ी हो गईं थीं रिया

बता दें कि मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़े होकर रिया अहीर सुर्खियों में आईं थीं. उन्होंने अपने वायरल वीडियो और आंदोलन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें डर जरूर था, लेकिन उन्हें लगा कि अगर सच के लिए आवाज उठानी है तो डर से आगे बढ़ना होगा.

रिया ने बताया कि उन्होंने जो किया, वह हालात को देखकर उठाया गया कदम था, क्योंकि उस वैन को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था.रिया ने कहा कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज को लेकर डर होता है. उनके अंदर भी डर था लेकिन वह यह जानना चाहती थीं कि क्या डर के आगे सच में जीत होती है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
Mumbai Protest MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS CJP Protest
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