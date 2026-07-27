बागी सांसद का उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा पोस्ट, सियासी हवा गरमाई

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट में हाल ही में बड़ी बगावत हुई थी. शिवसेना (UBT) के 6 सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे. इनमें परभणी के सांसद संजय उर्फ बंडू जाधव भी शामिल थे. अब संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. आज (27 जुलाई) उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है.

संजय जाधव ने उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उद्धव ठाकरे की तस्वीर और जन्मदिन की बधाई का संदेश है. राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, जन्मदिन की बधाई देने के इस कदम ने कई तरह की सियासी चर्चाओं को जन्म दिया है.





उद्धव गुट का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए थे संजय जाधव

संजय जाधव समेत उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों ने कुछ दिन पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए थे. इन संजय जाधव कई वर्षों तक उद्धव गुट के साथ रहे. पहले विधायक और उसके बाद लगातार तीन बार सांसद के रूप में निर्वाचित हुए. हालांकि, इसके बाद उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया.

उद्धव ठाकरे के करीबी नेता थे संजय जाधव!

महाराष्ट्र में जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है. इसमें संजय जाधव को मंत्री पद मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं. संजय जाधव की पहचान उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेताओं में होती थी. जब संजय जाधव ने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो खुद उद्धव ठाकरे परभणी पहुंचे थे और एक सभा में उन्होंने संजय जाधव पर जमकर निशाना साधा था.

उद्धव ठाकरे ने परभणी जाकर जाधव पर बोला था हमला

संजय जाधव को कट्टर शिवसैनिक माना जाता है. उद्धव ठाकरे ने परभणी आकर उन पर तीखा हमला बोला था, लेकिन संजय जाधव ने इस बात का गुस्सा मन में न रखते हुए अब उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. संजय जाधव ने शिवसेना ठाकरे गुट छोड़ते समय कहा था कि पार्टी की ओर से उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा था. इसके अलावा, निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए निधि की भी समस्या थी.

क्या जन्मदिन की बधाई के पीछे सियासी मकसद?

परभणी और हिंगोली में उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा. हिंगोली के सांसद नागेश पाटील आष्टीकर भी उद्धव गुट का साथ छोड़ चुके हैं. संजय जाधव का परभणी लोकसभा क्षेत्र में काफी मजबूत प्रभाव माना जाता है. अब फिलहाल इस बात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस पोस्ट का मकसद सिर्फ उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई देना है या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी है?

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