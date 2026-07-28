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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में भूस्खलन से सातारा-महाबलेश्वर मार्ग बंद, JCB भी फंसी

महाराष्ट्र में भूस्खलन से सातारा-महाबलेश्वर मार्ग बंद, JCB भी फंसी

Satara landslide News: बारिश के कारण सोमवार (27 जुलाई 2026) शाम को भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सातारा-महाबलेश्वर रोड (स्टेट हाईवे-58) पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 28 Jul 2026 10:39 AM (IST)
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महाराष्ट्र इलाकों में भारी बारिश जारी है. इस बारिश का कही भी देखने को अब मिल रहा है. कहीं पानी भरा हुआ है तो कहीं ट्रैफिक जाम लोगों को परेशान कर रहा है. ऐसा ही कुछ  केलघर घाट के काला कड़ा इलाके में देखने को मिल रहा है.

यहां बारिश के कारण सोमवार (27 जुलाई 2026) शाम को भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे सातारा-महाबलेश्वर रोड (स्टेट हाईवे-58) पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है. प्रशासन यात्रियों से केलघर घाट मार्ग फिलहाल इस्तेमाल न करने की अपील कर रहा है.

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सातारा-महाबलेश्वर रोड पर भरा पत्थर और कीचड़

लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर बड़ी मात्रा में पत्थर और मिट्टी सातारा-महाबलेश्वर रोड पर जमा हो गए हैं, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. सड़क ब्लॉक होने के कारण महाबलेश्वर और पांचगणी घूमने आए यहां फंस गए हैं. लोक निर्माण विभाग (PWD) और स्थानीय प्रशासन ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है. JCB की मदद से सड़क साफ करने की युद्ध स्तर पर की कोशिशें की जा रही हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण मलबे और भारी पत्थरों को हटाना बेहद कठिन हो गया है. 

JCB भी लैंडस्लाइड में फंसी

जानकारी के अनुसार, लैंडस्लाइड साफ करने के काम के दौरान एक JCB भी लैंडस्लाइड में फंस गई है. बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम कर रहा JCB भी  फंस गया. इसे अब निकालने के लिए प्रशासन से तुरंत और मशीनरी और मैनपावर भेजने के लिए कहा गया है. वहीं, प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक सड़क पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाए, तब तक सतारा-महाबलेश्वर रोड पर यात्रा करने से बचें.

वहीं, एक अन्य मामला रायगढ़ जिले के नेरल माथेरान घाट से सामने आ रहा है. यहां माथेरान घूमने आए टूरिस्ट की कार एक मोड़ से फिसल गई. गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, कार में सवार चार यात्री घायल हो गए हैं. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
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