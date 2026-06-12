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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'NCP में हस्तक्षेप किया तो...', सुनेत्रा पवार ने भरी सभा में किसे दे दी चेतावनी? सियासी पारा हाई

'NCP में हस्तक्षेप किया तो...', सुनेत्रा पवार ने भरी सभा में किसे दे दी चेतावनी? सियासी पारा हाई

Sunetra Pawar News: NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आज से ही काम में जुट जाएं. हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम खड़ी की जानी चाहिए.

By : वैभव परब | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 12 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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  • संगठन मजबूत करने, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अवसर देने पर जोर.

अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सुनेत्रा पवार ने मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और सैकड़ों पदाधिकारियों को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने पार्टी की भावी दिशा और राजनीतिक रणनीति की झलक दी. उन्होंने कहा कि पार्टी दिवंगत नेता अजित पवार के विचारों पर ही आगे बढ़ेगी.

साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप होगा तो उन्हें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी की बदनामी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि उनका इशारा आखिर किस ओर था.

सुनेत्रा के लिए पार्टी सबसे पहले

सुनेत्रा पवार ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को अभी से काम शुरू करना होगा. गांव-गांव और हर बूथ तक संगठन को मजबूत करना होगा. पार्टी में वरिष्ठों का सम्मान कायम रहेगा और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंने यह जिम्मेदारी चार महीने पहले विशेष परिस्थितियों में संभाली थी. यह जिम्मेदारी स्वीकार करते समय मुझे आने वाली चुनौतियों का पूरा एहसास था. मैं पार्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और दादा (अजित पवार) के पदचिह्नों पर चलते हुए काम कर रही हूं. प्रत्येक कार्यकर्ता की निष्ठा से मैं परिचित हूं. उचित समय पर सभी को न्याय और अवसर मिलेगा.”

'दादा जिस तरह पार्टी हित में कठोर निर्णय लेते थे'

सुनेत्रा पवार ने कहा, “मैंने हमेशा सभी को समझने और साथ लेकर चलने की कोशिश की है. दादा ने अपने जीवनकाल में सभी को भरपूर सम्मान दिया, उनके आग्रह माने, उन्हें पद दिए और हर संभव सहयोग किया. अब मैं भी पार्टी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगी. यदि किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप होगा तो उस पर विचार किया जाएगा. दादा जिस प्रकार पार्टी हित में कठोर निर्णय लेते थे, उसी तरह यदि आवश्यकता पड़ी तो मुझे भी ऐसे निर्णय लेने होंगे. यह मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन न्याय सुनिश्चित करने के लिए मैं दादा के मार्ग पर चलूंगी.”

सुनेत्रा पवार ने दी चेतावनी

सुनेत्रा पवार ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी हित में लिए जाने वाले निर्णयों में उनका साथ देंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है. सरकार और संगठन में मौजूद सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सजगता से काम करना चाहिए. पार्टी की प्रतिष्ठा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति न आने दी जाए कि उन्हें कठोर रुख अपनाना पड़े.

योग्य और पात्र लोगों को ही मिलेगा अवसर

NCP की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न महामंडलों और समितियों में नियुक्तियां की जाएंगी. इन नियुक्तियों में पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण को महत्व दिया जाएगा, जिन्होंने आवेदन किया है, उनके नामों पर विचार किया जाएगा. उन्होंने आश्वस्त किया कि गुणवत्ता और पात्रता के आधार पर ही अवसर दिए जाएंगे.

उन्होंने कहा, “केवल यह नहीं देखा जाएगा कि किसी ने कितने वर्षों तक काम किया है, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि उसने पार्टी को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है. कई बार पार्टी विस्तार के लिए बाहर से नेताओं को शामिल करना पड़ता है और उनके सम्मान के लिए कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा करते समय निष्ठावान कार्यकर्ताओं के सम्मान और हितों की पूरी रक्षा की जाएगी.”

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 12 Jun 2026 07:36 AM (IST)
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