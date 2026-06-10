5 साल बाद भी नहीं मिला पालघर साधु के परिवारों को न्याय, सरकार ने दिया आर्थिक मदद का वादा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मदद और न्याय माँगा.

महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2020 में साधुओं की पीट-पीटकर हुई हत्या कर दी गई थी. इस घटना को पांच साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक साधुओं को न्याय नहीं मिला है. 16 अप्रैल 2020 को पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी. सुशील गिरी महाराज और चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरि संत अपने ड्राइवर नीलेश तेलगड़े के साथ गुजरात जा रहे थे, लेकिन उन्हें बच्चा चोर गिरोह समझकर मार डाला गया था.

इस घटना को साधु हत्याकांड कहा जाता है. इस मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है और अब तक इस मामले में तीन अलग-अलग FIR भी दर्ज की है. पीड़ित परिवारों और संत समाज इस मामले में शीघ्र न्याय और सरकारी सहयोग की मांग कर रहे हैं.

अब CBI करेगी पालघर में साधुओं की हत्या मामले की जांच, केस ट्रांसफर करने को तैयार महाराष्ट्र सरकार

कैसे हुई थी साधुओं की हत्या?

कोरोना काल के दौरान गढ़चिंचल और आसपास के ग्रामीण इलाकों में 'बच्चा चोर गिरोह और किडनी निकालने वाले गिरोह' के सक्रिय होने की अफवाह फैली थी. 16 अप्रैल 2020 की रात को इस गिरोह की अफवाहों के चलते साधुओं के वेश में लोगों का एक समूह दिखाई दिया, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क उठी थीं. इस हत्याकांड के वक्त पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (MVA) सरकार सत्ता में थीं, तब बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को इस मुद्दे पर घेरा था.

सरकार से आर्थिक सहायता की मांग

इस मामले में तमाम राजनीति के बाद जब बात साधु के परिवार से न्याय की बात आई तो अब जाकर महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया है. पालघर में संतों के हत्याकांड के संदर्भ में उनके परिजनों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस से मुलाकात की और फिर परिवार ने उन्हें ज्ञापन सौंपा हैं. परिवार की मांग है कि सभी को आर्थिक मदद, दोषियों को सजा और संतों की पालघर में स्मारक बनाया जाए. इस दौरान बीजेपी नेता अरुण शुक्ल के अलावा निर्मला तेलंगडे जो कि ड्राइवर तेलगंडे की माँ हैं, और सपना मिश्रा जो कि संत सुशील गिरी की बहन है वो भी मौजूद थीं.