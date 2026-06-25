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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट के आसार? NCP-SP प्रमुख ने बताया- 'हमारा एक...'

उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट के आसार? NCP-SP प्रमुख ने बताया- 'हमारा एक...'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान जारी है. उद्धव गुट में टूट के बीच शरद पवार की पार्टी में टूट की खबरों को हवा दे दी है. इस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:16 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ऊथल-पुथल देखने को मिल रही है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट के बाद अब शरद पवार की एनसीपी में टूट की खबरें सुर्खियों में हैं. इन सभी अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने खुद मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

अपनी पार्टी में फूट की खबरों के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा, "यह चर्चाएं बेमतलब है. हमारा एक भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा." बीते दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया था. जिसके बाद अटकलें लगना शुरू हो गई थीं कि क्या अब शरद पवार की पार्टी के विधायक और सांसद भी पाला बदलने को तैयार हैं.

इस पर एनसीपी (एसपी) की ओर से पहले भी साफ कहा जा चुका है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है. पार्टी के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने कहा था कि हमारे 8 सांसद और 10 विधायक हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई शरद पवार और उनकी पार्टी को छोड़ेगा.

पार्टी में टूट के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट के आसार

महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. इस बीच महाविकास अघाड़ी ने सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक की है. इस बैठक में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इस बैठक में जयंत पाटील भी निजी कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे. ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी टूट के आसारों ने तूल पकड़ ली है.

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दरअसल बैठक में 37 विधायक शामिल हुए थे. 60 विधायकों में से 23 के शामिल न होने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. विधायकों और एनसीपी नेता शरद पवार और विधायकों के बैठक में न पहुंचने पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की है.

साथ ही उन्होंने बैठक में कहा कि हम महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एकजुट हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि आगे हमें एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा. उद्धव ठाकरे ने  विधायकों द्वारा सदन में एक साथ मुद्दे उठाने पर भी जोर दिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR MAHARASHTRA POLITICS
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