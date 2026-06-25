उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की पार्टी में टूट के आसार? NCP-SP प्रमुख ने बताया- 'हमारा एक...'

महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ऊथल-पुथल देखने को मिल रही है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फूट के बाद अब शरद पवार की एनसीपी में टूट की खबरें सुर्खियों में हैं. इन सभी अटकलों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने खुद मामले पर प्रतिक्रिया दी है.

अपनी पार्टी में फूट की खबरों के बारे में पूछे जाने पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा, "यह चर्चाएं बेमतलब है. हमारा एक भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा." बीते दिनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया था. जिसके बाद अटकलें लगना शुरू हो गई थीं कि क्या अब शरद पवार की पार्टी के विधायक और सांसद भी पाला बदलने को तैयार हैं.

इस पर एनसीपी (एसपी) की ओर से पहले भी साफ कहा जा चुका है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है. पार्टी के प्रवक्ता नसीम सिद्दीकी ने कहा था कि हमारे 8 सांसद और 10 विधायक हैं, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई शरद पवार और उनकी पार्टी को छोड़ेगा.

पार्टी में टूट के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट के आसार

महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है. इस बीच महाविकास अघाड़ी ने सभी सहयोगी दलों के साथ बैठक की है. इस बैठक में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार की गैरमौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं इस बैठक में जयंत पाटील भी निजी कारणों से बैठक में नहीं पहुंचे. ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी टूट के आसारों ने तूल पकड़ ली है.

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दरअसल बैठक में 37 विधायक शामिल हुए थे. 60 विधायकों में से 23 के शामिल न होने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. विधायकों और एनसीपी नेता शरद पवार और विधायकों के बैठक में न पहुंचने पर उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की है.

साथ ही उन्होंने बैठक में कहा कि हम महाविकास अघाड़ी के रूप में एक साथ होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम एकजुट हैं. उद्धव ठाकरे ने कहा कि आगे हमें एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा. उद्धव ठाकरे ने विधायकों द्वारा सदन में एक साथ मुद्दे उठाने पर भी जोर दिया.

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