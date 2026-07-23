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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगर दम है तो...', CJP आंदोलन को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष पर भड़के CM देवेंद्र फडणवीस

'अगर दम है तो...', CJP आंदोलन को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष पर भड़के CM देवेंद्र फडणवीस

Devendra Fadnavis News: सीजेपी के आंदोलन पर CM देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कुछ सेलिब्रिटीज पर निशाना साधते हुए विपक्ष पर छात्रों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 23 Jul 2026 04:16 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने CJP आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीति को लेकर विपक्ष, कुछ नेताओं और सेलिब्रिटीज पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें, न कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करें. साथ ही उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कुछ फिल्मी हस्तियों के आंदोलन में शामिल होने पर भी सवाल उठाए.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों की आड़ में देश में हंगामा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी में दम है तो वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करें.

उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों का भविष्य राहुल गांधी ने कितना सुरक्षित रखा है, इसका इतिहास गवाह है. फडणवीस के मुताबिक, यूपीए सरकार के दौरान भी कई बार पेपर लीक की घटनाएं हुई थीं और इसकी जानकारी सभी को है.

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उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना

मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि छात्रों का बहाना बनाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई काम नहीं बचा है. फडणवीस ने सवाल उठाया कि इन नेताओं ने छात्रों के लिए क्या योगदान दिया है, पहले उन्हें खुद अपने कामों पर नजर डालनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि नीट की परीक्षा हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा.

सुप्रिया सुले के वीडियो पर क्या कहा?

सुप्रिया सुले से जुड़े वीडियो पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई पुलिस का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस सुचारू रूप से काम कर रही है और आगे ऐसी कोई घटना न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा.

मुख्यमंत्री ने आंदोलन में कुछ फिल्मी हस्तियों के शामिल होने पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि छात्रों के कंधों पर सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत के कुछ लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए.

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उन्होंने कहा कि बड़े और जिम्मेदार सेलिब्रिटीज को पूरी सच्चाई पता है, लेकिन कुछ लोग केवल सड़क पर उतरकर रील्स बनाने का काम कर रहे हैं ताकि उनके चाहने वालों की संख्या बढ़े. फडणवीस ने कहा कि ऐसे लोगों को कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Jul 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
CM Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS CJP Protest
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