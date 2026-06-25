केतन हत्याकांड में अब करीबी दोस्त नीरज खोलेगा राज! चेतन को दिया था फोन, सिया से कई बार हुई बात

पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. हादसा बताकर केतन की हत्या करने की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी थे. हत्या की बात दोनों ने खुद कबूली है. अब इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं.

केतन हत्याकांड की जांच में पुलिस को नई लीड मिली है. पता चला है कि एक कैफे में सिया और चेतन ने केतन की हत्या की साजिश रची थी. वहां सिया और चेतन के साथ उसका दोस्त नीरज भी मौजूद था. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की साजिश में नीरज का भी हाथ था या फिर उसकी जानकारी के बिना सिया-चेतन ने इस वारदात को अंजाम दिया. इसके लिए चेतन के दोस्त नीरज से भी पूछताछ की जा रही है. नीरज आरोपी चेतन की दुकान में काम करता है और बीते तीन साल से यहीं है.

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नीरज का फोन लोहागढ़ ले गया था चेतन

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी चेतन ने नीरज का मोबाइल फोन अपने पास ले लिया था और हत्या वाले दिन 18 जून को वह कथित तौर पर नीरज का फोन अपने साथ लोहागढ़ किले पर लेकर गया था. पुलिस को शक है कि इसी फोन का इस्तेमाल कर चेतन ने कई बार सिया से संपर्क किया था.

नीरज बन सकता है केतन हत्याकांड का अहम गवाह

ताजा जानकारी के मुताबिक, देर रात तक सिया और चेतन से गहन पूछताछ की गई. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मामले के हर पहलू पर दोनों से सवाल-जवाब किए गए. जांच के दौरान पुलिस ने सिया और चेतन को आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की, ताकि घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके. पुलिस इस मामले में चेतन की दुकान में काम करने वाले नीरज को अहम गवाह बनाने की तैयारी में है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल पुणे पुलिस नीरज से पूछताछ कर रही है और उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है. जांच में सामने आया है कि वारदात के दिन आरोपी चेतन ने अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. इसके बजाय उसने अपने दोस्त नीरज का फोन इस्तेमाल किया और उसी के जरिए वह सिया से संपर्क में था.

तीन बार की थी केतन को मारने की कोशिश

अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या नीरज को पूरी योजना की जानकारी थी या फिर उसे अंधेरे में रखकर उसका फोन इस्तेमाल किया गया. आरोपी सिया ने केतन की हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी. केतन एक ट्रेकर था, इसलिए साजिश के तहत लोहगढ़ पहाड़ी को ट्रेकिंग लोकेशन के रूप में चुना गया, जहां उसे धक्का देकर हत्या करने की योजना बनाई गई थी.

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