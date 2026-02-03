ट्रेकिंग करने लोनावला गई 19 साल की लॉ स्टूडेंट की मौत, 400 फीट गहरी खाई में मिला शव

नवी मुंबई से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां पर लोनावला की टाइगर पॉइंट वैली में हुई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है. मुंबई से ट्रेकिंग के लिए आई 19 साल की लड़की की ड्यूक्स नोज इलाके में अचानक मौत हो गई. ड्रोन, डॉग स्क्वायड और शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत के बाद उसकी बॉडी 390 फुट गहरी खाई से बाहर निकाली गई. खतरनाक घाटी, अंधेरे और समय से जूझते हुए यह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

दरअसल, 31 जनवरी 2026 को मुंबई से 19 वर्षीय श्रेया पति ट्रेकिंग के लिए लोनावला आई थीं. वह ड्यूक्स नोज इलाके में ट्रेकिंग के लिए गईं; लेकिन शाम तक घर नहीं लौटीं. रात में रिश्तेदारों ने लोनावला में ढूंढा और पूछताछ की. उस समय पता चला कि वह इलाके में आई थीं और वापस चली गई हैं.

डॉग स्क्वॉड और ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन

1 फरवरी की सुबह रिश्तेदारों ने लोनावला रूरल पुलिस स्टेशन में श्रेया के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जांच की और यह साफ हो गया कि टाइगर पॉइंट इलाके में मिला बैग श्रेया का ही था. सुबह 11.30 बजे सर्च ऑपरेशन के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और दोपहर 2.30 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया. डॉग स्क्वॉड, पुलिस ड्रोन और बाद में लाइटनिंग ड्रोन की मदद से सर्च चल रहा था, तभी शाम 4.45 बजे लड़की की बॉडी 390 फीट गहरी खाई में मिली.

अंधेरे में निकाली गई बॉडी, आगे की जांच में जुटी पुलिस

अंधेरा होने के बावजूद, बेहद मुश्किल हालात में रस्सी, स्ट्रेचर और वॉकी-टॉकी की मदद से बॉडी को सुरक्षित ऊपर उठा लिया गया. रात 9.30 बजे बॉडी पुलिस को सौंप दी गई. यह पूरा सर्च ऑपरेशन पुलिस प्रशासन और शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम की हिम्मत की वजह से सफल रहा. पुलिस सिस्टम द्वारा आगे की जांच की जा रही है.