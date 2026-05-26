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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रTCS धर्मांतरण मामले की चार्जशीट में खुलासा, पीड़िता को घर ले जाती थी निदा खान, बुर्का पहनना-कलमा पढ़ना सिखाया

TCS धर्मांतरण मामले की चार्जशीट में खुलासा, पीड़िता को घर ले जाती थी निदा खान, बुर्का पहनना-कलमा पढ़ना सिखाया

TCS Conversion Case: जांच एजेंसी का दावा है कि वहां निदा ने पहले पीड़िता को बुर्का पहनना सिखाया और बाद में उसे कलमा पढ़ने और नमाज पढ़ने की तालीम दी गई. यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 May 2026 12:50 PM (IST)
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महाराष्ट्र के नासिक जिले में मल्टीनेशनल कंपनी TCS में धर्मांतरण का मामला सामने आया था. कुछ दिन पहले ही नासिक पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी निदा खान पर धर्म परिवर्तन कराने और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

चार्जशीट के अनुसार, मामले की महिला पीड़िता का कथित धर्म परिवर्तन निदा खान ने ही करवाया था. जांच में सामने आया है कि निदा खान लगातार पीड़िता के संपर्क में रहती थी और उसपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालती थी. पुलिस के मुताबिक, कई बार वह पीड़िता को अपने नासिक स्थित घर भी लेकर गई थी.

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महिला को बुर्का पहनना, कलमा पढ़ना सिखाया

जांच एजेंसी का दावा है कि वहां निदा ने पहले पीड़िता को बुर्का पहनना सिखाया और बाद में उसे कलमा पढ़ने और नमाज पढ़ने की तालीम दी गई. पुलिस के अनुसार, यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा.

दो लोगों के धर्मांतरण का दावा

चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अब तक इस मामले में दो लोगों के धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 26 May 2026 12:50 PM (IST)
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