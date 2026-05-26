महाराष्ट्र के नासिक जिले में मल्टीनेशनल कंपनी TCS में धर्मांतरण का मामला सामने आया था. कुछ दिन पहले ही नासिक पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मुख्य आरोपी निदा खान पर धर्म परिवर्तन कराने और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

चार्जशीट के अनुसार, मामले की महिला पीड़िता का कथित धर्म परिवर्तन निदा खान ने ही करवाया था. जांच में सामने आया है कि निदा खान लगातार पीड़िता के संपर्क में रहती थी और उसपर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालती थी. पुलिस के मुताबिक, कई बार वह पीड़िता को अपने नासिक स्थित घर भी लेकर गई थी.

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महिला को बुर्का पहनना, कलमा पढ़ना सिखाया

जांच एजेंसी का दावा है कि वहां निदा ने पहले पीड़िता को बुर्का पहनना सिखाया और बाद में उसे कलमा पढ़ने और नमाज पढ़ने की तालीम दी गई. पुलिस के अनुसार, यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा.

दो लोगों के धर्मांतरण का दावा

चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अब तक इस मामले में दो लोगों के धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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