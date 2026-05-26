मामूली विवाद बना मौत की वजह! थप्पड़ के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या.. CCTV में कैद हुआ मर्डर

Maharashtra Murder Case: महाराष्ट्र के नागपुर जिले के उमरेड शहर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली विवाद ने युवक की जान ले ली. कावरापेठ इलाके में हुई इस वारदात का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मृतक की पहचान राजकुमार पवार के रूप में हुई है. पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शुरुआत में राजकुमार पवार का आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख के एक दोस्त के साथ कहासुनी हुई थी. अपने दोस्त के साथ विवाद शुरू होने की जानकारी मिलते ही आरोपी सोहेल शेख बाइक से तुरंत मौके पर पहुंचा.

थप्पड़ के बाद भड़का विवाद

बताया जा रहा है कि बहस के दौरान राजकुमार ने “क्या रे जॉनी...” कहते हुए आरोपी सोहेल के सिर पर थप्पड़ मार दिया. सार्वजनिक स्थान पर मारे गए इस थप्पड़ से सोहेल का गुस्सा बेकाबू हो गया. इसके बाद कुछ भी सोचे बिना सोहेल ने अपनी कमर में रखा चाकू निकाला और राजकुमार पर हमला कर दिया. वार करने के बाद आरोपी मौके से बाइक पर फरार हो गया.

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अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत

चाकू लगने के बाद भी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजकुमार कुछ देर तक बाइक पकड़े वहीं खड़े रहे. बाद में वह एक अन्य व्यक्ति के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन पेट में गहरा घाव होने और ज्यादा खून बहने के कारण रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस खौफनाक घटना के बाद उमरेड पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल उर्फ जॉनी शेख को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. इस मामले की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के कुछ साथी भी इस विवाद में शामिल हो सकते हैं. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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