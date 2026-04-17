नासिक TCS विवाद: गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट पहुंची HR निदा खान, कहा- मैं प्रेगनेंट हूं

नासिक स्थित आईटी कंपनी टीसीएस में जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप सामने आए हैं. इस मामले में कंपनी में एचआर का काम करने वाली फरार आरोपी निदा खान को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, बताया जा रहा है कि निदा खान पिछले 11 दिनों से फरार थी और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजी गई हैं.

इसी बीच आरोपी निदा खान के वकील के माध्यम से जानकारी सामने आई है कि निदा खान फिलहाल मुंबई में है और वह अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसा दावा उसके परिवार की ओर से वकील के माध्यम से किया गया है. हालांकि वह अभी भी फरार है, लेकिन उसने नासिक की स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत (अंटिसिपेटरी बेल) के लिए आवेदन किया है.

निदा खान ने मेडिकल को बनाया मुख्य आधार

आईटी कंपनी टीसीएस में एचआर का काम करने वाली निदा खान अपने आवेदन में उसने अपनी मेडिकल स्थिति को मुख्य आधार बनाया है. वहीं, जांच एजेंसियां इस दावे की पुष्टि मेडिकल टीम के जरिए करने की तैयारी में हैं और उसे हिरासत में लेने की संभावना भी जताई जा रही है.

निदा के वकील बाबा खान ने क्या कहा?

निदा खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्ज़ी दी है. अगर कोर्ट अग्रिम जमानत नहीं देती और सो सामने नहीं आए तो वो फरार कहीं जाएगी इसलिए मीडिया उसे फरार नहीं बताए. मेडिकल जांच के आधार पर बताना चाहूँगा की निदा खान प्रेग्नेंट है और आरोप लगने से परिवार ट्रामा में है. यदि निचली अदालत से अग्रिम जमानत नहीं मिलती तो हम सेसन कोर्ट भी जाएंगे.

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पुलिस जांच और गिरफ्तारियां

नासिक टीसीएस धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में पुलिस फिलहाल कंपनी के 9 कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है. अब तक 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष और एक महिला एचआर हेड शामिल हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. पिछले सप्ताह कंपनी की 8 महिला कर्मचारियों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.

महिलाओं के गंभीर आरोप

पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उनका मानसिक और यौन शोषण कर रहे थे, जबकि एचआर विभाग ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया. यह घटनाएं फरवरी 2022 से लेकर मार्च 2026 के बीच हुई बताई जा रही हैं.

एक आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने एक महिला कर्मचारी के साथ शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए. इसके अलावा कुछ पीड़ित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने और उनके निजी व वैवाहिक जीवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के भी आरोप लगाए गए हैं.

केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी

नासिक के नामी TCS कंपनी में धर्मांतरण मामले में महाराष्ट्र पुलिस की SIT के अलावा केंद्रीय एजेंसियां भी समानांतर जांच कर रही है . हिंदू कर्मचारियों के धर्मांतरण और लड़कियों के यौन शोषण मामले में महाराष्ट्र ATS के अलावा NIA और IB की टीम भी इस मामले के तह तक जाकर जाँच कर रही है. इस गिरोह के तार कितने दूर तक फैले है इसकी जाँच केंद्रीय एजेंसी कर रही है.

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