नासिक: अपनी ही पार्टी के फैसले पर भड़क गईं BJP विधायक देवयानी फरांडे, सियासी पारा चढ़ा

महाराष्ट्र के नासिक जिले में नगर निगम चुनावों से पहले गुरुवार (25 दिसंबर) को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए. इनमें पूर्व MNS विधायक नितिन भोसले, शिवसेना (UBT) के पूर्व महापौर विनायक पांडे, MNS से पहले महापौर यतिन वाघ, कांग्रेस नेता शाहू खैरे और संजय चव्हाण शामिल थे.

दिनकर पाटिल को लेकर सबसे ज्यादा आश्चर्य!

बीजेपी में शामिल होने वाले जिस नेता को लेकर सबसे ज्यादा आश्यर्च जताया जा रहा है, वह हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य महासचिव दिनकर पाटिल. MNS नेता पाटिल एक दिन पहले ही राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी और शिवसेना (UBT) के गठबंधन का जश्न मना रहे थे. वह अपने बेटे और पूर्व पार्षद पत्नी लता पाटिल के साथ बीजेपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री गिरीश महाजन की उपस्थिति में सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए.

गिरीश महाजन ने क्या कहा?

महाजन ने इस अवसर पर कहा कि लोग बीजेपी की विचारधारा में भरोसा होने के कारण पार्टी से जुड़ रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी 122 सदस्यीय नासिक नगर निगम में 100 से अधिक सीटें जीतेगी.

देवयानी फरांडे के समर्थकों ने किया प्रदर्शन

हालांकि, बीजेपी की नासिक मध्य विधायक देवयानी फरांडे ने विनायक पांडे, यतिन वाघ और शाहू खैरे के पार्टी में प्रवेश का विरोध किया. उनके समर्थकों और पार्टी के अन्य वफादारों ने पार्टी कार्यालय को घेर लिया और प्रदर्शन किया.

देवयानी फरांडे ने फेसबुक पोस्ट में क्या कहा?

फरांडे ने कहा एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'मैं आज वार्ड नंबर 13 में लोगों के प्रवेश का स्पष्ट रूप से विरोध करती हूं. मैं स्थापित लोगों के खिलाफ लड़ने वाले हिंदुत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं का दृढ़ता से समर्थन करती हूं. चुनाव प्रमुख होने के नाते, मुझसे इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं पूछा गया है. जय श्रीराम.'

