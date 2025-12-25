BMC चुनाव: गठबंधन के बाद फिर पेच! ठाकरे ब्रदर्स के बीच सीटों को लेकर गतिरोध जारी

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना (UBT) के बीच BMC चुनाव के लिए उन कुछ सीट पर गतिरोध अभी तक दूर नहीं हो पाया है, जहां दोनों दलों का प्रभाव है. MNS के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी. MNS के एक नेता ने कहा कि भांडुप में सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है, खासकर वार्ड नंबर 114 को लेकर. पूर्वी उपनगरों में स्थित भांडुप और विक्रोली ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) और राज ठाकरे की MNS दोनों की मजबूत मौजूदगी है.

शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 20 वर्षों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता खत्म करते हुए 15 जनवरी को बीएमसी के चुनाव से पहले बुधवार को अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की थी, लेकिन सीट बंटवारे के समझौते से संबंधित विवरण देने से इनकार कर दिया था.

वार्ड 114 से कौन कौन लड़ना चाहता है?

MNS नेता ने कहा कि उनकी पार्टी ने वार्ड 114 पर अपने स्थानीय नेता के लिए दावा पेश किया है. उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक पूर्व विधायक की पत्नी और शिवसेना (UBT) सांसद संजय दीना पाटिल की बेटी राजूल पाटिल इस वार्ड से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं. इस वार्ड में मराठी भाषी आबादी काफी अधिक है और दोनों दल आसानी से जीत की उम्मीद कर रहे हैं.

2017 में शिवसेना से 84, MNS ने 7 सीटें जीतीं

वर्ष 2017 में हुए पिछले बीएमसी चुनाव में, तत्कालीन अविभाजित शिवसेना ने शहर के 227 वार्ड में से 84 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी (82) दूसरे स्थान पर रही थी. MNS को सात सीट पर विजय मिली थी.

एक दो दिन में लिया जा सकता है फैसला- MNS नेता

MNS नेता ने कहा, ‘‘हम इस वार्ड से अपने स्थानीय नेता की मांग करते आ रहे हैं. किसी पूर्व विधायक के रिश्तेदार या सांसद की बेटी को इसे देना गलत संदेश देगा.’’ उन्होंने कहा कि इस वार्ड के संबंध में फैसला एक-दो दिन में लिया जा सकता है.

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने हालांकि, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की बातचीत खत्म हो चुकी है. उन्होंने अपने परिजनों के लिए टिकट मांगने वाले पार्टी नेताओं, विधायकों और सांसदों का बचाव भी किया.

राउत ने कहा कि राजूल पाटिल शिवसेना (UBT) की छात्र शाखा युवा सेना की कोर कमेटी की सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि दिंडोशी विधायक सुनील प्रभु के बेटे अनिकेत प्रभु भी युवा सेना की कोर कमेटी के सदस्य हैं.

15 जनवरी को महानगरपालिका के चुनाव

महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू हुई थी और 30 दिसंबर को समाप्त होगी.