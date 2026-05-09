'इसके लिए इम्तियाज जलील...', नाशिक मामले में निदा की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना मंत्री का आरोप

महाराष्ट्र के नाशिक में टीसीएस ऑफिस से जुड़े यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस को लेकर लगातार सियासत जारी है. मामले में टीसीएस की एचआर और आरोपी निदा खान को पुलिस ने कई दिन की तलाश के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. निदा की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही उन्होंने पार्टी पर निदा को बचाने के भी आरोप मढ़ दिए हैं.

मंत्री संजय शिरसाट ने इस मामले पर कहा कि आरोपियों को छुपाना. आरोपी को पुलिस को सहकार्य न करना इसके लिए इम्तियाज जलील जिम्मेदार है. उसको भी अरेस्ट होना चाहिए. उनके एक नगरसेवक को मतबुल पटेल को शुक्रवार (8 मई) को अरेस्ट किया गया है. उसने माना भी है कि ये मेरा घर है और मैंने उनको रखा था. तो उसको रखने के लिए किसने मजबूर किया? और उसके पीछे कौन-कौन है?

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मंत्री शिरसाट ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला

मंत्री संजय शिरसाट ने मामले पर आगे कहा कि आज आप देखते होंगे की ये सब जो घटना घटी, आज उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता असदुद्दीन ओवैसी संभाजीनगर में हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे लोगो को संभाजीनगर बुलाया है.

उन्होंने कहा कि इस तरफ भी अब पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा. मैंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इनकी एसआईटी चौकशी भी होना चाहिए और ये इम्तियाज जलील और उसके साथियों को भी अरेस्ट करना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए.

मंत्री संजय शिरसाट ने आगे कहा कि मुंब्रा में किसने किया? एमआईएम ने किया. संभाजीनगर में किसने किया? एमआईएम ने किया. ये तो खुला-खुली बात है ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है. तो एमआईएम भी इसका एक मोहरा है. एमआईएम को भी कोई एक्टिवेट कर रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है.

महाराष्ट्र में ये अभियान चलाया जा रहा है- मंत्री संजय शिरसाट

उन्होंने आगे कहा कि 'कश्मीर फाइल्स' के तरीके से ही महाराष्ट्र में ये अभियान चलाया जा रहा है. हर जगह पे चलाया जा रहा है. आप नासिक तक मत सोचो, ये पुणे में भी यही हो रहा है. नगर में हो रहा है. संभाजीनगर में भी हो रहा है. महाराष्ट्र की बहुत सारी जगहों पर ये हो रहा है. बातें जब तक सामने नहीं आती, जब तक अपने को पता नहीं चलता, लेकिन ये एक्टिविटीज महाराष्ट्र में सब तरफ चल रही हैं.

मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि मुझ पर क्या कटाक्ष करना है, मैं उसकी चिंता नहीं करता. लेकिन बात सोचने की यह है कि जिस मतीन को अभी जेल में रखा है, वह वहां ओवैसी के स्वागत के बैनर लगाता है. मतलब उन्हें कानून का कोई भी डर नहीं है. उन्हें डर भी नहीं लगता. वो सोचते हैं कि आज न कल हम बाहर आएंगे और फिर से अपनी गतिविधियां शुरू कर देंगे. इसलिए पुलिस को उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

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