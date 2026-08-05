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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई पर आतंकी हमले की चेतावनी वाली पोस्ट से हड़कंप, जांच शुरू

मुंबई पर आतंकी हमले की चेतावनी वाली पोस्ट से हड़कंप, जांच शुरू

Mumbai News: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुंबई समेत भारत में संभावित आतंकी हमले को लेकर की गई एक पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है. पुलिस पोस्ट की सत्यता की जांच कर रही है. 

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 05 Aug 2026 11:19 PM (IST)
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुंबई समेत भारत में संभावित आतंकी हमले को लेकर की गई एक पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है. पुलिस ने पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्ट की सत्यता की भी जांच कर रही है. 

इस पोस्ट में दावा किया गया है कि 9 से 18 अगस्त के बीच पाकिस्तानी आतंकी भारत के कई इलाकों में खतरनाक आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं. इसके साथ ही इस पोस्ट में भारत को सावधान रहने की सलाह दी गई है. 

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पोस्ट में क्या दावा किया गया है?

जानकारी के मुताबिक, @AstroPrashnath9 नामक एक्स हैंडल से अगस्त 2026 के दौरान भारत के लिए खतरे का दावा करते हुए एक पोस्ट किया गया. पोस्ट में दावा गया है कि 9 अगस्त से 18 अगस्त 2026 के बीच का समय बेहद संवेदनशील है और इस दौरान पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से बड़े आतंकी हमले की आशंका है. पोस्ट में लिखा गया है,'भारत को अगस्त 2026 में सावधान रहना होगा. 9 से 18 अगस्त का समय बहुत खतरनाक है. पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा बड़े आतंकवादी हमले हो सकते हैं.' बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को @tstark86v1 नामक एक्स हैंडल ने टैग कर मुंबई पुलिस के संज्ञान में लाया. 

मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच

सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने इस पोस्ट की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी है. पुलिस ने पोस्ट को गंभीरता से लेते हुए साइबर पुलिस की मदद से इसकी सत्यता और पोस्ट करने वाले की पहचान की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है. मामले की जांच जारी है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:19 PM (IST)
Tags :
Social Media MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS TERROR ATTACK MUMBAI NEWS
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