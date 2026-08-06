नासिक आ रहे राज ठाकरे, मनसे कार्यकर्ताओं को देंगे यह संदेश, कुंभ पर भी फोकस

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे आज से दो दिवसीय नासिक दौरे पर रहेंगे. वह सुबह करीब 10:30 बजे नासिक पहुंचे, जहां मुंबई नाका इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत करने के लिए तैयार थे. राज ठाकरे का दौरा 6 और 7 अगस्त तक रहेगा. आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के मद्देनजर नासिक में खुदाई और गड्ढों को लेकर लोगों में गुस्सा है.

इस बीच MNS प्रेसिडेंट राज ठाकरे का यह नासिक दौरा काफी अहम माना जा रहा है. कुंभ मेले के कामों के लिए खुदाई और सड़कों पर गड्ढों की वजह से शहर में कई लोगों की जान जा चुकी है. कई लोग हादसों में घायल हो रहे हैं.

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राज ठाकरे करेंगे बैठक

बता दें कि म्युनिसिपल चुनावों के बाद राज ठाकरे पहली बार नासिक आ रहे हैं. इन चुनावों में मनसे का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान राज ठाकरे स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे तथा नासिक शहर और ग्रामीण क्षेत्र में संगठन की स्थिति की समीक्षा करेंगे. राज ठाकरे के इस दौरे में शहर की जर्जर सड़कों, गड्ढों और कुंभ मेले से जुड़े धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर सभी की नजर रहेगी. शहर में गड्ढों और अधूरे विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर है.

कुंभ की तैयरियों के बीच दौरा

2027 के कुंभ की तैयारियों के बीच राज ठाकरे का दौरा काफी अहम माना जा रहा है. आपको बता दें कि 2027 से पहले साल 2015 में नासिक में कुंभ मेला आयोजित किया गया था. तब नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मनसे की सरकार थी. उस समय, कई काम होने के बावजूद, हालात इस साल जितने खराब नहीं थे. इस साल प्रशासन ने साधुग्राम बनाने के लिए करीब दो हजार पेड़ काटने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसका मनसे ने विरोध किया था.

पार्टी का कहना था कि पिछले कुंभ मेले के दौरान तपोवन में एक भी पेड़ नहीं काटना पड़ा तो इस बार इतने सारे पेड़ क्यों काटे गए? अब इन सबके बीच मनसे प्रमुख का दौरा काफी अहम माना जा रहा है और कयास लगाये जा रहे हैं कि शहर की जर्जर हालत को लेकर राज ठाकरे BJP-शिवसेना शिंदे गुट को निशाने पर ले सकते हैं.

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