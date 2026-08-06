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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रतेज अवाज में गाने बजाना बना मौत की वजह, पिता और 14 साल के बेटे की हत्या

तेज अवाज में गाने बजाना बना मौत की वजह, पिता और 14 साल के बेटे की हत्या

Mumbai News In Hindi: मुंबई के विक्रोली इलाके के राहुल नगर में तड़के तेज आवाज में गाने बजाने को एक परिवार के पिता और बेेटे की हत्या कर दी गई, जबकि उनकी पत्नी और छोटे बेटेा घायस है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Aug 2026 09:49 AM (IST)
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मुंबई के विक्रोली इलाके के पार्कसाइट स्थित राहुल नगर में गुरुवार(6 अगस्त) तड़के तेज आवाज में गाने बजाने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस घटना में 40 वर्षीय सुनील विश्वकर्मा और उनके 14 वर्षीय बेटे श्लोक विश्वकर्मा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अंजू विश्वकर्मा और छोटे बेटे विवान विश्वकर्मा घायल हो गए. दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है.

तेज आवाज में गाना बजाने के विरोध में चाकू घोप के किया हमला

पार्कसाइट पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई इस घटना के संबंध में शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज आवाज में गाना बजाने का विरोध करने पर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई. विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी. इस दौरान लात-घूंसों के साथ चाकू से भी हमला किया गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल सुनील विश्वकर्मा और उनके बेटे श्लोक विश्वकर्मा को तुरंत राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायल अंजू विश्वकर्मा और विवान विश्वकर्मा का अस्पताल में उपचार जारी है.

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मामले में सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा हिरासत में

मामले की सूचना मिलते ही पार्कसाइट पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस मामले में सुरेंद्र विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि दोहरे हत्याकांड के पीछे की सटीक वजह और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Aug 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS MUMBAI NEWS
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