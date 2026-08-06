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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर: नाबालिग के रेप का आरोपी कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और मुलायम बिस्तर

नागपुर: नाबालिग के रेप का आरोपी कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और मुलायम बिस्तर

Nagpur Minor Rape Case: 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार 20 वर्षीय बीबीए छात्र पुलिस हिरासत में भी जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 06 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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नागपुर में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी 20 वर्षीय बीबीए छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ये आरोपी पुलिस हिरासत में भी जांच एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और लॉक-अप में विशेष सुविधाओं की मांग कर रहा है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने लॉक-अप की स्थिति पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दीवारें गंदी हैं, शौचालय साफ नहीं है और मच्छरों के कारण उसे सोने में परेशानी हो रही है. उसने नाश्ते में पिज्जा, रात के खाने में प्रीमियम भोजन, मुलायम बिस्तर, मोटा गद्दा और मच्छर भगाने की व्यवस्था की मांग की है.

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आरोपी पूछताछ में नहीं कर रहा सहयोग

पुलिस का कहना है कि आरोपी पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहा है. उसने अपना मोबाइल फोन और पीड़िता के मोबाइल का पासवर्ड बताने से भी मना कर दिया है. जांच एजेंसियों का आरोप है कि कथित तौर पर 24 घंटे तक पीड़िता को अपने कब्जे में रखने के दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल भी अपने नियंत्रण में ले लिया था. पासवर्ड नहीं मिलने से डिजिटल सबूत जुटाने में देरी हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने शुरुआत में मेडिकल जांच और इलाज कराने से भी इनकार कर दिया था. बाद में पुलिस उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई. पुलिस का यह भी दावा है कि आरोपी पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों से बहस कर रहा है और मामले की जिम्मेदारी नाबालिग पीड़िता पर डालने की कोशिश कर रहा है.

आरोपी ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप

मंगलवार को अदालत में पेशी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया. उसने यह भी दावा किया कि पुलिस कार्रवाई के बाद उसके किराये के मकान से 70 हजार रुपये नकद गायब हो गए. आरोपी ने यह भी कहा कि उसके चश्मे और जूते वापस नहीं किए गए. हालांकि, पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी जांच को प्रभावित करने के लिए झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है.

विशेष सुविधाओं की कर रहा मांग

पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि हिरासत के दौरान आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे लगातार निगरानी में रखा गया है. हुडकेश्वर पुलिस का कहना है कि आरोपी को नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरह की लग्जरी या वीआईपी सुविधा नहीं दी जा सकती. आरोपी नाश्ते में पिज्जा, रात के खाने में प्रीमियम भोजन, मुलायम बिस्तर देने जैसी मांगे कर रहा है. पुलिस के मुताबिक, कई बार समझाने के बावजूद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 06 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Police Custody Minor Rape MAHARASHTRA NEWS NAGPUR NEWS
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