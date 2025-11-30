महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में ऑनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अलग जाति के युवक से शादी करने जा रही एक युवती के परिवार पर उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा है. यह पूरी वारदात न केवल बर्बरता की हद बताती है, बल्कि समाज में आज भी मौजूद जातीय कट्टरता की भयावह तस्वीर भी पेश करती है.

घटना नांदेड के मिलिंद नगर इलाके की है, जहां रहने वाले सक्षम ताटे और आंचल पिछले तीन वर्षों से प्रेम संबंध में थे. सक्षम, आंचल के भाई का दोस्त था और घर पर अक्सर आने-जाने से दोनों एक-दूसरे के करीब आए और उन्होंने विवाह का निर्णय लिया. लेकिन जैसे ही आंचल के पिता और भाई को इस रिश्ते की भनक लगी, परिवार ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि सक्षम दूसरी जाति से था. परिवार की लगातार धमकियों और दबाव के बावजूद आंचल अपने फैसले पर अडिग रही, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया.

पुलिस अधिकारी भी रह गए दंग

(27 नवंबर) गुरुवार शाम इतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में सक्षम ताटे का शव मिला, जिसकी स्थिति देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सक्षम को पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर उसके सिर में गोली मारी गई और उसके बाद उसका सिर बड़े पत्थर से कुचल दिया गया, ताकि पहचान मिटाई जा सके. हत्या की बर्बरता यह दर्शाती है कि यह पूरी साज़िश गंभीर कट्टरता और गुस्से में अंजाम दी गई.

परिवार का बनेगी हिस्सा

लेकिन इस घटना का सबसे सनसनीखेज पहलू इसके बाद सामने आया. सक्षम की मौत की खबर मिलते ही आंचल उसके घर पहुंची. अंतिम संस्कार से पहले वह उसके शव के पास बैठी, उसने सक्षम के शरीर पर हल्दी लगाई, उसके माथे पर सिंदूर लगाया और अपनी मांग भी भरी ठीक वैसा ही जैसे कोई दुल्हन अपने दूल्हे के साथ शादी के समय करती है. आंचल ने सबके सामने घोषणा की कि उसने सक्षम से विवाह कर लिया है और अब वह उसी के घर में रहकर उसके परिवार का हिस्सा बनेगी.

आरोपों की जांच शुरू कर दी है पुलिस

आंचल का यह कदम पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. समाज में जहां एक ओर इतना बड़ा अपराध सामने आया है, वहीं दूसरी ओर प्रेमिका का मृत प्रेमी से विवाह करना और उसके परिवार के साथ रहने का फैसला इस मामले को और भी भावुक और प्रतीकात्मक बना देता है. पुलिस ने सक्षम की हत्या के मामले में आंचल के परिवार पर गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी है और कई लोगों से पूछताछ जारी है. आंचल ने कहा, "मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया, मरकर भी वह जीत गया, मेरे पिता-भाई हार गए."

5 लोगों को किया गया गिरफ्तार

प्रशांत शिंदे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, नांदेड़ पुलिस ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमे एक नाबालिग है, इस मे गिरफ्तार आरोपियों के नाम गजानन बांबिलवाड़, साहिल सिंह उर्फ मदन सिंह ठाकुर, सोमेश लके, वेदांत फुंदेकर, और एक नाबालिक है. इस मामले में एट्रोसिटी और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई है.