मुंबई में पार्किंग विवाद से भड़की तनातनी, व्हॉट्सऐप पर PM-CM पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में पार्किंग विवाद से भड़की तनातनी, व्हॉट्सऐप पर PM-CM पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला

Mumbai News: मुंबई में पार्किंग विवाद के दौरान आरोपी ने व्हॉट्सऐप पर PM मोदी, CM योगी और आरएसएस के लिए आपत्तिजनक मैसेज भेजे. शिकायत के बाद साकीनाका पुलिस ने आरोपी पर FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 30 Nov 2025 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के घाटकोपर (प.) असल्फा गांव में रहने वाले 25 वर्षीय चालक नितीन कुमार सर्वेशकुमार मिश्रा ने साकीनाका पुलिस स्टेशन में अपने परिचित अतीक मोहम्मद शेख (35) के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि एक सामान्य पार्किंग विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि आरोपी ने व्हॉट्सऐप पर गाली गलौज की ही इसके साथ ही आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक व आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कई भड़काऊ वॉइस मैसेज भेजे.

नितीन ने बताया पार्किंग विवाद की कहानी

नितीन मिश्रा पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वो टेम्पो चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं और रोज रात को अपनी गाड़ी साकीनाका स्थित तेजपाल इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास पार्क करते थे. वहीं अतीक शेख भी अपनी गाड़ी खड़ी करता था. नितीन के अनुसार, अतीक पार्किंग को लेकर अक्सर उनसे झगड़ा करता था और धमकियां भी देता था.

लगातार होने वाले विवाद से परेशान होकर नितीन ने एक सप्ताह पहले अपनी टेम्पो दूसरी जगह सत्यनगर पाइपलाइन एरिया में पार्क करना शुरू कर दिया.

पुलिस में शिकायत और FIR दर्ज

शिकायत के अनुसार, 25 नवंबर 2025 की रात 11:31 बजे, अतीक शेख ने व्हॉट्सऐप पर गाली वाला वॉइस मैसेज भेजा. इसके साथ ही आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और शब्दों का उपयोग करते हुए वॉइस मैसेज भेजे.

नितीन का आरोप है कि अतीक मैसेज भेजकर तुरंत डिलीट कर देता था, इसलिए उन्होंने तुरंत संदेश अपने पिता के मोबाइल में फॉरवर्ड कर सुरक्षित रख लिया. घटना की जानकारी नितीन ने अपने पिता को दी. उनके पिता ने मामले की गंभीरता देखते हुए यह बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बताई.

इसके बाद नितीन, उनके पिता, और दो परिचित मधुसूदन व्यगलम और योगेश ठाकुर के साथ साकीनाका पुलिस स्टेशन पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. नितिन के बयान के आधार पर साकीनाका पुलिस ने अतीक शेख के खिलाफ BNS की धारा 299, 353(2), 351 (2) और 352 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Published at : 30 Nov 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
CM Yogi PM Modi MAHARASHTRA NEWS Parking Dispute MUMBAI NEWS
