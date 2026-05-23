नागपुर में 48 घंटे में 3 हत्याओं से सनसनी, दादी से लेकर छोटे भाई तक की बेरहमी से हत्या

महाराष्ट्र के नागपुर में 48 घंटों के दौरान अलग-अलग इलाकों में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गयी है. इन हत्याओं में एक बुजुर्ग महिला और एक मजदूर व एक अन्य युवक शामिल है. लेकिन तीन हत्याओं से शहर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

उधर पुलिस ने तीनों ही मामलों में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक तीनों ही घटनाओं में हत्या की वजह अलग-अलग हैं.जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

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पहला मामला-युवक ने दादी की हत्या की

पहली घटना पाचपावली पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आई, जहां एक युवक ने अपनी ही दादी की हत्या कर दी. मृतका की पहचान इंदुबाई चव्हाण के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी राज बागड़े ने इंदुबाई के एटीएम से बिना बताए पैसे निकाल लिए थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि शराब के नशे में राज बागड़े ने गला दबाकर अपनी दादी की हत्या कर दी.

मजदूर की चाकू मारकर हत्या

दूसरी घटना नंदनवन पुलिस थाना क्षेत्र की है. यहां संजय ठाकूर नामक मजदूर की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि संजय अपने घर के पास खड़ा था, तभी बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आसपास के लोगों के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए.

छोटे भाई की सोते समय ह्त्या

तीसरी वारदात हिंगणा पुलिस थाना क्षेत्र के कागधरा इलाके में हुई. यहां बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की सोते समय हत्या कर दी. आरोपी हरिश्चंद्र पंगराम को शराब की लत थी और मृतक शुभम पंगराम उसे इस बात को लेकर अक्सर टोकता था. इसी नाराजगी में हरिश्चंद्र ने घर में सो रहे शुभम के सिर पर लाठी से हमला कर उसकी हत्या कर दी. उस समय शुभम अपनी मां के पास सो रहा था.

नागपुर में हाल के दिनों में हत्या की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. मात्र 48 घंटे के भीतर तीन हत्याओं ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस सभी मामलों की जांच में जुटी हुई है.

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