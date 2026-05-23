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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ प्री-मानसून बारिश

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज, एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ प्री-मानसून बारिश

Maharashtra Heatwave Alert: महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जहां ब्रह्मपुरी 47.2 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर बना और कई जिलों में हीटवेव अलर्ट जारी हुआ.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 23 May 2026 12:41 PM (IST)
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Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, विदर्भ क्षेत्र में सूरज मानो आग बरसा रहा है. इसी बीच चंद्रपुर जिले का ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म शहर बन गया है, जहां 22 मई यानी शुक्रवार को 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. अगले दो दिनों तक विदर्भ में भीषण गर्मी और लू का असर इसी तरह जारी रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है. अकोला, अमरावती और वर्धा में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि नागपुर और यवतमाल में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. गर्मी के प्रकोप को देखते हुए, प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की अपील की है.

कई शहर 45 डिग्री के पार

  शहर              तापमान

 ब्रह्मपुरी             47.2° C
 चंद्रपुर              46.4° C
 वर्धा                 47.0° C
 नागपुर             45.7° C

अमरावती          46.4° C
अकोला             44.8° C
यवतमाल           45.4° C
गडचिरोली         46.0° C
भंडारा               42.0° C
गोंदिया              44.9° C

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23 और 24 मई को अकोला, अमरावती और वर्धा में तीव्र गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल में ऑरेंज अलर्ट लागू रहेगा. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लू का असर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

25 मई के बाद मिल सकती है कुछ राहत

मौसम विभाग के अनुसार, 25 मई के बाद गर्मी की लहर में कुछ हद तक कमी आने की संभावना है. हालांकि अकोला, अमरावती, यवतमाल और वर्धा में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और इन शहरों में गर्मी की लहर की चेतवानी दी गई है. वहीं नागपुर, गडचिरोली और चंद्रपुर में यलो अलर्ट रहेगा.

दूसरी ओर कोंकण क्षेत्र में फिलहाल मौसम बदलता नजर आ रहा है. कोंकण के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश की हल्की बौछारें देखने को मिल रही हैं. बादल छाने और उमस बढ़ने से संकेत मिल रहे हैं कि मानसून जल्द दस्तक दे सकता है.

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Published at : 23 May 2026 12:38 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS WEATHER UPDATE Vidarbha Heatwave
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