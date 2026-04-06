नागपुर में व्यापारी के 14 साल के मासूम बेटे का अपहरण कर हत्या, बोरे में मिला शव

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: व्यापारी के 14 साल के मासूम बेटे का अपहरण कर हत्या, बोरे में मिला शव

Nagpur News: व्यापारी के 14 साल के मासूम बेटे का अपहरण कर हत्या, बोरे में मिला शव

Nagpur News In Hindi: नागपुर में 14 वर्षीय छात्र अथर्व की अपहरण के बाद हत्या कर दी है. उसका शव 36 घंटे बाद बोरे में मिला. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 09:37 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नागपुर शहर में 14 वर्षीय स्कूली छात्र अथर्व दिलीप ननोर की अपहरण के बाद निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हनुमान जयंती के दिन लापता हुए इस बच्चे का शव करीब 36 घंटे बाद एक बोरे में बरामद होने से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, अथर्व 2 अप्रैल को गिट्टीखदान इलाके में हनुमान जयंती की शोभायात्रा में शामिल होने गया था. देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

बोरे से बरामद हुआ लापता छात्र का शव

जानकारी के अनुसार, शनिवार (4 अप्रैल) को कळमेश्वर के भरतवाड़ा इलाके में एक पुल के पास संदिग्ध हालत में पड़ा बोरा मिलने की सूचना पुलिस को मिली. जब बोरा खोला गया तो उसमें अथर्व का शव बरामद हुआ. शव के हाथ-पैर बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं. प्रारंभिक आशंका गला घोंटकर हत्या की जताई जा रही है, हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है. इलाके में विरोध प्रदर्शन, पुलिस पर लापरवाही के आरोप और घटना सामने आने के बाद गिट्टीखदान इलाके में भारी आक्रोश फैल गया.  स्थानीय लोगों ने पुलिस पर समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया. स्थिति को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया.

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घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस मामले की जांच कई पहलुओं से कर रही है. शुरुआती जांच में पारिवारिक या कारोबारी रंजिश का एंगल भी खंगाला जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, मामले को संवेदनशील मानते हुए कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है. इस दर्दनाक घटना ने पूरे नागपुर शहर को झकझोर दिया है. एक मासूम छात्र की इस तरह हत्या से लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है. वहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. नागपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों की तलाश जारी है. इलाके के 50 से ज्यादा सीसीटीवी को अब तक चेक किया गया है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
Police Nagpur News MURDER MAHARASHTRA NEWS CRIME
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