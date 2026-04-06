महाराष्ट्र के पुणे जिले में छात्र की दर्दनाक तरीके से हुई मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है. एक नामी संस्थान के ग्राउंड में बास्केट बॉल का स्टैंड छात्र के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्टैंड लोहे का बना था और काफी भारी था. बच्चे की मौत के बाद से हंगामा मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

छात्र का नाम विशाल वर्मा था, जो मरीन इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर स्टूडेंट था. विशाल पुणे के मावल स्थित प्रतिष्ठित तोलानी मैरिटाइम इन्स्टीट्यूट के ग्राउंड में बास्केट बॉल खेल रहा था. फ्रेम पर उसने पुलअप की कोशिश की कि तभी पूरा स्टैंड उसके ऊपर गिर गया और उसकी जान चली गई. इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी विशाल की जान

जानकारी के अनुसार, विशाल रविवार (5 अप्रैल) को संस्थान के मैदान पर अन्य छात्रों के साथ बास्केट बॉल खेल रहा था. इसी दौरान अचानक भारी स्टैंड उखड़कर सीधे विशाल के सिर पर जा गिरा. विशाल लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. मौके पर मौजूद छात्रों और कर्मचारियों ने उसे तुरंत तलेगाव के मायमर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Pune, Maharashtra: A basketball stand collapsed at Tolani Maritime Institute in Induri, Pune, killing second-year student Vishal Verma. He was rushed to Hospital, where he was declared dead. Police have launched an investigation. Students demanded the principal’s suspension… pic.twitter.com/f65j5FGgjv — IANS (@ians_india) April 5, 2026

इतनी बड़ी और नामी संस्था में खेल उपकरणों के रखरखाव में हुई इस लापरवाही को लेकर छात्रों और परिजनों में भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलते ही आंबी एमआईडीसी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. जांच चल रही है कि यह हादसा स्टैंड में जंग लगने के कारण हुआ या इसकी फिटिंग में कोई बड़ी चूक थी.

तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने क्या बताया

प्रिंसिपल संजीन कानूनगो ने बताया, "एक जवान लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी, जब वह बास्केटबॉल ग्राउंड में पुलअप करने की कोशिश कर रहा था. पूरी फ्रेम उसपर गिर गई और उसको सिर में गंभीर चोट आई. इसके बाद फैकल्टी की गाड़ी में उसे बिठाकर अस्पताल ले जाया गया. प्रशासन की तरफ से जो भी लापरवाही हुई है, उसकी जांच करेंगे और पता करेंगे कि चूक कहां हो गई."

Pune, Maharashtra: Principal of Tolani Maritime Institute, Sanjeet Kanungo says, "It is a very tragic incident. A young boy lost his life today while attempting pull-ups on a basketball hoop in the morning, when the entire frame collapsed on him, causing a serious head injury..."… pic.twitter.com/BRkp4eZAZX — IANS (@ians_india) April 5, 2026

पुलिस ने कही जांच की बात

पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने बताया, "तोलानी इंस्टीट्यूट में मरीन इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र विशाल वर्मा अपने हॉस्टल की ओर सुबह की जॉगिंग के लिए जा रहे थे, तभी वे बास्केटबॉल मैदान पर पहुंचे. पोल गिरने से उसकी मौत हो गई. मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है."

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