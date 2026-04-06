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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 

Pune News: नामी संस्थान के ग्राउंड में छात्र विशाल वर्मा की मौत! सिर पर गिरा भारी-भरकम लोहे का बास्केटबॉल स्टैंड 

Pune News: पुणे के एक प्रतिष्ठित संस्थान में बास्केटबॉल स्टैंड गिरने से विशाल वर्मा नामक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई. लापरवाही के कारण हुई इस घटना से छात्रों और परिजनों में आक्रोश है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 06 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे जिले में छात्र की दर्दनाक तरीके से हुई मौत ने सभी को हिला कर रख दिया है. एक नामी संस्थान के ग्राउंड में बास्केट बॉल का स्टैंड छात्र के सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. स्टैंड लोहे का बना था और काफी भारी था. बच्चे की मौत के बाद से हंगामा मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

छात्र का नाम विशाल वर्मा था, जो मरीन इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर स्टूडेंट था. विशाल पुणे के मावल स्थित प्रतिष्ठित तोलानी मैरिटाइम इन्स्टीट्यूट के ग्राउंड में बास्केट बॉल खेल रहा था. फ्रेम पर उसने पुलअप की कोशिश की कि तभी पूरा स्टैंड उसके ऊपर गिर गया और उसकी जान चली गई. इस घटना ने कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी विशाल की जान

जानकारी के अनुसार, विशाल रविवार (5 अप्रैल)  को संस्थान के मैदान पर अन्य छात्रों के साथ बास्केट बॉल खेल रहा था. इसी दौरान अचानक भारी स्टैंड उखड़कर सीधे विशाल के सिर पर जा गिरा. विशाल लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. मौके पर मौजूद छात्रों और कर्मचारियों ने उसे तुरंत तलेगाव के मायमर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इतनी बड़ी और नामी संस्था में खेल उपकरणों के रखरखाव में हुई इस लापरवाही को लेकर छात्रों और परिजनों में भारी आक्रोश है. घटना की सूचना मिलते ही आंबी एमआईडीसी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा किया. जांच चल रही है कि यह हादसा स्टैंड में जंग लगने के कारण हुआ या इसकी फिटिंग में कोई बड़ी चूक थी.

तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने क्या बताया

प्रिंसिपल संजीन कानूनगो ने बताया, "एक जवान लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी, जब वह बास्केटबॉल ग्राउंड में पुलअप करने की कोशिश कर रहा था. पूरी फ्रेम उसपर गिर गई और उसको सिर में गंभीर चोट आई. इसके बाद फैकल्टी की गाड़ी में उसे बिठाकर अस्पताल ले जाया गया. प्रशासन की तरफ से जो भी लापरवाही हुई है, उसकी जांच करेंगे और पता करेंगे कि चूक कहां हो गई."

पुलिस ने कही जांच की बात 

पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने बताया, "तोलानी इंस्टीट्यूट में मरीन इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र विशाल वर्मा अपने हॉस्टल की ओर सुबह की जॉगिंग के लिए जा रहे थे, तभी वे बास्केटबॉल मैदान पर पहुंचे. पोल गिरने से उसकी मौत हो गई. मामले में FIR दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है."

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा पवार के सामने उम्मीदवार खड़ा करने कांग्रेस नेता का बड़ा बयान- 'अजित पवार का सम्मान है लेकिन BJP...'

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 08:56 AM (IST)
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