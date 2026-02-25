Video: 16 साल के नाबालिग ने कार से महिला को रौंदा, अंदर से बरामद हुईं कई फर्जी नंबर प्लेट्स
Viral Video: महाराष्ट्र के नागपुर में एक 16 वर्षीय नाबालिग ने तेज़ रफ्तार मारुति सुजुकी वैगन आर से सड़क पार कर रही महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हुई और इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Viral Video: महाराष्ट्र के नागपुर में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने स्थानीय लोगों को हिला कर रख दिया. एक 16 वर्षीय किशोर ने लापरवाह और तेज़ रफ्तार वाहन चलाते हुए सड़क पार कर रही एक महिला को कुचल दिया. हादसे में इस्तेमाल की गई मारुति सुजुकी वैगन आर कार से कई नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं. घटना ने सड़क सुरक्षा और युवा ड्राइविंग जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.
वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेकर सड़क पार कर रही थी. तभी पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया और जमीन पर पटक दिया. महिला की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर के बाद कार बिजली के खंभे से टकरा कर रुक गई. हादसे के बाद वहां मौजूद लोग इकट्ठा हुए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
Another Essay case from Maharashtra?— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 24, 2026
📍Nagpur, Maharashtra: 16-year-old minor fatally struck a woman during a reckless high-speed run; multiple number plates recovered from the Maruti Suzuki Wagon R used in the incident.pic.twitter.com/dJVeSFdFRK
कैसे हुआ हादसा?
जानकारी के अनुसार, किशोर ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सड़क पर मौजूद महिला को समय पर नहीं देखा. नाबालिग ड्राइवर की लापरवाही और अनुभवहीनता ने इस भयावह हादसे को जन्म दिया. स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.
सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और युवा ड्राइवरों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया है. विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिगों को परिपक्व होने से पहले वाहन चलाने की अनुमति देना खतरनाक हो सकता है. सड़क पर तेज रफ्तार और अनुभवहीन ड्राइवर आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं.
माता-पिता ऐसा क्यों होने दे रहे हैं?
एक यूजर ने लिखा, "माता-पिता ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? अगर दूसरों के लिए नहीं तो अपने बच्चों और मानसिक शांति के लिए उन्हें गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए." यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि लोगों में नाबालिग ड्राइवरों की अनुमति देने वाले माता-पिता के प्रति नाराजगी और चिंता है.
