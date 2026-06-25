2,004 कॉल, 238 घंटे बातचीत और केतन का पहाड़ी किनारे... सिया-चेतन के 'कातिल इश्क' का नया खुलासा

'तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया. तुम तब गए जब हम शादी करने के बेहद करीब थे...'

ये शब्द हैं पुणे की रहने वाली सिया गोयल के, जो उसने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की मौत के कुछ घंटों बाद इंस्टाग्राम पर लिखे. पूरा देश इस पोस्ट को देखकर भावुक हो गया. लेकिन फिर पुलिस जांच ने जो खुलासा किया, उसने सबको चौंका दिया. ताजा अपडेट्स में पुलिस के मुताबिक, केतन का खतरनाक जगह बैठना मौत की वजह बन गया, क्योंकि तभी सिया को उसे धक्का देने का आइडिया आया. दरअसल, यह कोई हादसा नहीं था, यह सिया गोयल के ठंडे दिमाग से रची गई हत्या थी...

इस केस के बड़े चेहरे कौन थे?

व्यक्ति उम्र पहचान केतन विशाल अग्रवाल 26 साल पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी, सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर सिया गोयल 20 साल पुणे के बड़े मसाला व्यापारी की बेटी, केतन की मंगेतर चेतन चौधरी 22 साल सिया का प्रेमी, पुणे के कोंढवा इलाके का रहने वाला

सिया और केतन की सगाई फरवरी 2026 में हुई थी. नवंबर 2026 में राजस्थान के उदयपुर स्थित एक शाही पैलेस में दोनों की शानदार शादी होने वाली थी. केतन का परिवार करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था और मेहमानों के लिए दो चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था भी की गई थी. लेकिन सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. वह चेतन से प्यार करती थी और केतन को अपने रिश्ते में रुकावट मानती थी. सिया ने केतन को मारने के लिए 3 बार साजिश रची:

पहली साजिश: बाली ट्रिप को कैसे किया कैंसिल?

शादी से पहले केतन और सिया बाली (इंडोनेशिया) में प्री-वेडिंग शूट के लिए जाने वाले थे. लेकिन ट्रिप से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया.

केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि सिया, केतन, केतन की बहन और सिया का भाई एक साथ मुंबई एयरपोर्ट जा रहे थे. सभी चार पासपोर्ट एक ही पाउच में थे. लोनावाला के एक फूड मॉल में सिया ने फोन लाने के बहाने कार में वापस जाकर केतन का पासपोर्ट पाउच से निकाल लिया. एयरपोर्ट पहुंचने पर पासपोर्ट गायब मिला और पूरी ट्रिप रद्द करनी पड़ी.

दूसरी साजिश: 31 मई को 'सांप' वाला हमला

31 मई 2026 को सिया केतन को लोहागढ़ किले लेकर गई. वहां उसने केतन को खाई से धकेलने की कोशिश की. केतन एक झाड़ी को पकड़कर बच गया. इस घटना को छिपाने के लिए सिया ने 'सांप' देखने का बहाना बनाया. केतन के पिता ने बताया, 'सिया ने केतन को किले की चट्टान से धकेलने की कोशिश की थी. वह लगभग मर ही गया था.'

4 जून 2026 को सिया ने फिर केतन को लोहागढ़ ले जाने की जिद की, लेकिन केतन की मां ने उन्हें जाने से मना कर दिया.

तीसरी साजिश: 18 जून को आखिरी हमला

18 जून 2026 को सिया ने केतन को अपने जन्मदिन के मौके पर लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए बुलाया. केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक 5 स्टार होटल में 70 कमरे बुक कराए थे. दोनों परिवार मिलकर वहां सिया का जन्मदिन मनाने वाले थे. लेकिन सिया ने प्लान कैंसिल करवा दिया. दूसरी ओर, चेतन पहले से ही किले पर पहुंच गया और एक सुनसान जगह पर छिप गया. सिया और केतन वहां पहुंचे. सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद सिया और चेतन ने मिलकर केतन को करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया.

हत्या के बाद सिया ने घरवालों को फोन कर बताया कि तेज हवा की वजह से केतन का पैर फिसल गया. 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव बरामद हुआ और पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया. सिया ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट भी डाली, 'तुमने मुझे मेरे जन्मदिन के दिन ही छोड़ दिया... हम शादी के इतने करीब थे.'

पुलिस ने कैसे किया हत्याकांड का भंडाफोड़?

पुलिस के मुताबिक, लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर के CCTV फुटेज चेक किए. फुटेज में केतन और सिया के साथ एक हुडी पहने शख्स दिखा. सबसे अजीब बात थी कि 18 जून को तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था. इतनी गर्मी में हुडी पहनना बेहद संदिग्ध लगा. पुलिस ने हुडी वाले शख्स की पहचान चेतन चौधरी के रूप में की. इसके बाद तार जुड़ते गए:

2004 कॉल और 238 घंटे की बातचीत: पुलिस ने सिया और चेतन के फोन रिकॉर्ड खंगाले. जनवरी से जून 2026 के बीच दोनों ने 2,004 कॉल कीं और 238 घंटे बात की. यानी रोजाना करीब 11-12 कॉल और 1.5 घंटे की बातें हुईं. पुलिस के मुताबिक, 'दोनों के बीच हजारों कॉल मिलीं, जिनमें से कई घंटों तक चली थीं. टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया कि यह एक सोची समझी साजिश थी.'

पुलिस ने सिया और चेतन के फोन रिकॉर्ड खंगाले. जनवरी से जून 2026 के बीच दोनों ने 2,004 कॉल कीं और 238 घंटे बात की. यानी रोजाना करीब 11-12 कॉल और 1.5 घंटे की बातें हुईं. पुलिस के मुताबिक, 'दोनों के बीच हजारों कॉल मिलीं, जिनमें से कई घंटों तक चली थीं. टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया कि यह एक सोची समझी साजिश थी.' 18 जून को चेतन का फोन था बंद: सुबह 7 बजे से शाम 5:40 बजे तक चेतन का इंटरनेट बंद रहा. उसने अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया और अपने कर्मचारी का फोन लेकर किले पर गया, ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके.

सुबह 7 बजे से शाम 5:40 बजे तक चेतन का इंटरनेट बंद रहा. उसने अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया और अपने कर्मचारी का फोन लेकर किले पर गया, ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके. केतन की बहन का सवाल: केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद उनकी बहन ने सिया से पूछा, 'तुम्हारे साथ क्या हुआ था?' इस सवाल ने सिया को बेचैन कर दिया. इसके बाद पुलिस ने और गहराई से जांच शुरू की.

इस केस में अब क्या हो रहा है?

केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया. सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने दोनों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. केतन के पिता ने फास्ट-ट्रैक ट्रायल और सबसे सख्त सजा की मांग की है.

सोनम रघुवंशी केस से मिलती-जुलती कहानी

2025 में इंदौर के सोनम रघुवंशी केस में भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी. पुणे का यह मामला उसी की एक और कड़ी है. सिया ने तीन नाकाम कोशिशें कीं, लेकिन चौथी बार केतन को मार दिया. जिस लड़की ने सोशल मीडिया पर 'तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया' लिखा, वही लड़की ठंडे दिमाग से उसी शख्स की मौत की प्लानर थी, जो उसका पति बनने वाला था. यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है. यह प्यार, धोखा और 17 करोड़ रुपये की शादी के पीछे छिपी एक खौफनाक दास्तान है.