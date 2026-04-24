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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मुंबई में व्हाट्सऐप से अश्लील मैसेज भेजकर युवती को किया परेशान, आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News: मुंबई में व्हाट्सऐप से अश्लील मैसेज भेजकर युवती को किया परेशान, आरोपी गिरफ्तार

Mumbai News In Hindi: मुंबई के आग्रीपाड़ा में युवती को अश्लील मैसेज और कॉल से परेशान करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. व्हाट्सऐप के जरिए लगातार प्रताड़ना का मामला सामने आया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 12:14 PM (IST)
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मुंबई के आग्रीपाड़ा इलाके में एक 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप के जरिए लगातार अश्लील मैसेज, वीडियो और कॉल कर परेशान करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने अपने परिवार के साथ आग्रीपाड़ा स्थित बाळ हनुमान नगर में रहती है. उसके पिता दूध का व्यवसाय करते हैं. युवती ने फरवरी 2026 में महालक्ष्मी स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेलीकॉलर के रूप में काम शुरू किया था. जहां उसकी कुछ सहकर्मियों से पहचान हुई थी. हालांकि, साइट बंद होने के कारण उसने 15 दिनों में ही नौकरी छोड़ दी थी.

क्या है पूरा मामला

पीड़िता के मुताबिक, 21 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 11:15 बजे उसे एक अनजान नंबर से व्हाट्सऐप पर मैसेज और कॉल आया. पूछताछ करने पर आरोपी ने खुद को 'अशरफ हूं, पिरामल वाला' बताया. इसके बाद आरोपी ने लगातार युवती को क्यूट कहकर मैसेज करना शुरू किया और व्हाट्सऐप कॉल पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने युवती पर प्रेम संबंध बनाने और लॉज पर मिलने का दबाव डाला. इतना ही नहीं, उसने अश्लील बातें करते हुए यौन संबंध की मांग भी की, जिसे युवती ने सख्ती से ठुकरा दिया. युवती ने आरोपी की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड भी किया है.

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कॉल और मैसेज कर आरोपी ने युवती को किया परेशान

आरोप है कि 22 अप्रैल को भी आरोपी ने लगातार कॉल और मैसेज कर परेशान किया और कुछ लड़कियों की तस्वीरें भेजी और दावा किया कि उसने उन सब के साथ सेक्स किया है. साथ ही आरोपी ने आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भेजकर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. पीड़िता में दावा किया कि मैंने आरोपी से कहा कि वो हिन्दू है जिसपर उसने कहा की "आज कल हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम लड़के पसंद है.

पीड़िता की सहेलियों को भी आरोपी ने भेजे थे मैसेज

पीड़िता ने अपनी सहेलियों से बात की, तो उन्होंने भी बताया कि आरोपी ने उन्हें भी इसी तरह के मैसेज भेजे थे. जिसके बाद उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था. लगातार हो रही इस हरकत से परेशान होकर युवती ने अपने पिता के साथ आग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आरोपी अशरफ (करीब 25 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसके मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है उस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 24 Apr 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Women Safety Police Cyber Crime CRIME MUMBAI NEWS
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