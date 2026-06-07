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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: पुणे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही! एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Maharashtra: पुणे में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से तबाही! एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Maharashtra Accident: महाराष्ट्र के पुणे के खराडी स्थित फॉर्च्युन सिटी में गैस रिसाव के बाद हुए विस्फोट में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और छह साल की बच्ची घायल हो गईं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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Pune Gas Cylinder Blast: महाराष्ट्र के पुणे के खराडी इलाके के खांदवेनगर स्थित फॉर्च्युन सिटी परिसर में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. घर में गैस सिलेंडर बदलते समय रेगुलेटर से गैस रिसाव होने के बाद जोरदार विस्फोट हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि बहू और महज छह साल की पोती घायल हो गईं. दोनों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

मृतकों की पहचान विष्णु गित्ते (80), उनकी पत्नी वृंदाविनी गित्ते (60) और बेटे पांडुरंग गित्ते (35) के रूप में हुई है. पांडुरंग एक आईटी कंपनी में इंजीनियर के रूप में पर कार्यरत थे. उनकी पत्नी राजश्री (32) और बेटी निहारिका (6) इस हादसे में बाल-बाल बच गईं.

गैस रिसाव के बाद हुआ भीषण विस्फोट

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह रसोईघर का गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद नया सिलेंडर लगाया जा रहा था. इसी दौरान अचानक रेगुलेटर से गैस का रिसाव शुरू हो गया. गैस रिसाव का एहसास होते ही पांडुरंग और विष्णु गित्ते भी उनकी मदद के लिए रसोईघर में पहुंच गए. 

कुछ ही देर में पूरे घर में गैस फैल गई और अचानक विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि तीनों गंभीर रूप से झुलस गए. विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

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पूजाघर के दीपक से भड़की आग

पुलिस जांच में सामने आया है कि गैस रिसाव का पता चलने पर परिवार सिलेंडर को घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था. सिलेंडर को गैलरी (Gallery) से बाहर फेंकने के इरादे से उन्होंने उसे रसोई से निकालकर हॉल तक ले आए थे, ताकि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके.

इसी दौरान हॉल में स्थित पूजाघर में जल रहे दीपक की लौ गैस के संपर्क में आ गई. देखते ही देखते आग भड़क उठी और सिलेंडर में विस्फोट हो गया. इलाज के दौरान पहले पांडुरंग, फिर उनके पिता और बाद में मां की मौत हो गई.

बहू और पोती की बची जान

राजश्री गित्ते के मुताबिक, हादसे के समय वह बाथरूम में थीं. शोर सुनकर बाहर आने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही विस्फोट हो गया. इसी वजह से वह और उनकी बेटी गंभीर हादसे से बच गईं.

विस्फोट के कारण घर का किचन, हॉल, बाथरूम, दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बुरी तरह खाक हो गए. आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि फर्श की टाइलें तक उखड़ गईं. अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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Published at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Blast MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS
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