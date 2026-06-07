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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: महाराष्ट्र में सड़क हादसा! स्कूटी-टेम्पो की टक्कर में दो सगी बहनों की मौत... भाई गंभीर घायल

Maharashtra: महाराष्ट्र में सड़क हादसा! स्कूटी-टेम्पो की टक्कर में दो सगी बहनों की मौत... भाई गंभीर घायल

Baramati Accident News: महाराष्ट्र के बारामती में इलेक्ट्रिक स्कूटी और आयशर टेम्पो की भीषण टक्कर में दो नाबालिग बहनों की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 07 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला बारामती तालुका से सामने आया है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो नाबालिग बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा निरा-मोरगांव राज्य मार्ग पर चौधरवाड़ी फाटा के पास शाम करीब साढ़े चार बजे हुई. एक इलेक्ट्रिक स्कूटी और आयशर टेम्पो के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी पूरी तरह चकनाचूर हो गई और टेम्पो उसे कुछ दूरी तक घसीटता चला गया.

हादसे में दो बहनों की गई जान

इस दर्दनाक हादसे में 17 साल की अक्षदा ज्ञानेश्वर बोडरे और 15 साल की सेजल ज्ञानेश्वर बोडरे इन दोनों सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, उनके साथ मौजूद 9 साल का भाई पवन ज्ञानेश्वर बोडरे गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बच्चे को तुरंत बारामती के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. हादसे की खबर मिलते ही परिवार और गांव में मातम छा गया.

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पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में

इस घटना की जानकारी मिलते ही वडगांव निंबालकर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में ले लिया है. मृतक बहनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल हादसे के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस मामले की आगे की जांच वडगांव निंबालकर पुलिस कर रही है.

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Published at : 07 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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