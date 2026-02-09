मुंबई: 13 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप, बुजुर्ग महिला की मौत, 1 घायल

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार (9 फरवरी) की शुरुआत एक दुखद हादसे के साथ हुई. विले पार्ले (पूर्व) इलाके में स्थित एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में सुबह भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. इस दिल दहला देने वाली घटना में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला घायल बताई जा रही है. घटना के बाद से ही पूरी बिल्डिंग और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है.

दमकल विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह हादसा विले पार्ले पूर्व स्थित 'सुविधा पर्ल' (Suvidha Pearl) नामक इमारत में हुआ. 13 मंजिला इस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी यानी 13वीं मंजिल पर सुबह करीब 9 बजकर 51 मिनट पर अचानक आग भड़क उठी. ऊंचाई पर आग लगने के कारण लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था. इमारत के निवासियों में जान बचाने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन और अस्पताल में मौत

आग की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया. दमकल विभाग की कम से कम पांच गाड़ियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दो महिलाओं को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और उन्हें तत्काल पास के नानावती अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 63 वर्षीय भावना सात्रा को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरी घायल महिला का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

जांच के आदेश, कारणों का पता नहीं

फिलहाल, आग पर काबू पाने के प्रयास और कूलिंग ऑपरेशन के बाद स्थिति नियंत्रण में है. अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फायर विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है. प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी. इस घटना ने एक बार फिर मुंबई की गगनचुंबी इमारतों में फायर सेफ्टी मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.