हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में भी महायुति का दबदबा, BJP ने किया कमाल, अन्य दलों का ऐसा रहा हाल

महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में भी महायुति का दबदबा, BJP ने किया कमाल, अन्य दलों का ऐसा रहा हाल

Maharashtra ZP Election Result: महाराष्ट्र में जिला परिषद की 12 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार बीजेप सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है.

By : वैभव परब | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Feb 2026 08:19 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की 12 जिला परिषदों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं. कुल 7,438 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. 12 जिला परिषदों की 731 सीटों और पंचायत समितियों की 1,462 सीटों के लिए शनिवार (7 फरवरी) को मतदान हुआ था.

इन 12 जिलों में रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव और लातूर शामिल हैं. आइए जानते हैं कि इन 12 जिला परिषदों में कहां किसके हाथ सत्ता लगी है.

12 जिला परिषद के 12 नतीजे! कहां किसकी सत्ता?

1. रायगढ़ जिला परिषद परिणाम (Raigad ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 59

  • भाजपा – 15
  • शिवसेना – 21
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस – 16
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 5
  • कांग्रेस – 2
  • शेकाप – 0

2. रत्नागिरी जिला परिषद परिणाम (Ratnagiri ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 56

  • भाजपा – 4
  • शिवसेना (शिंदे) – 40
  • राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) – 5
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 6
  • मनसे – 1
  • कांग्रेस – 0
  • राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) – 0
  • निर्दलीय – 0

3. सिंधुदुर्ग जिला परिषद परिणाम (Sindhudurg ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 50

  • भाजपा – 27
  • शिवसेना – 14
  • शिवसेना (UBT) – 3
  • राष्ट्रवादी – 0
  • कांग्रेस – 0
  • निर्दलीय – 6

4. पुणे जिला परिषद परिणाम (Pune ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 73

  • भाजपा – 10
  • शिवसेना – 4
  • राष्ट्रवादी – 48
  • शरद पवार गुट – 1
  • ठाकरे गुट – 6
  • कांग्रेस – 0

बाकी सीटों पर अपडेट का इंतजार है.

5. सातारा जिला परिषद परिणाम (Satara ZP Election Result 2026)

  • कुल सीटें: 65
  • भाजपा – 23
  • शिवसेना – 13
  • राष्ट्रवादी – 22
  • ठाकरे गुट – 0
  • कांग्रेस – 1

अन्य को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा. आगे की अपडेट का इंतजार है.

6. सांगली जिला परिषद परिणाम (Sangli ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 61

  • भाजपा – 16
  • राष्ट्रवादी (अजित पवार) – 6
  • कांग्रेस – 11
  • शिवसेना (शिंदे गुट) – 7
  • राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) – 18
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 1
  • जनसुराज्य – 1
  • रयत क्रांति (सदाभाऊ खोत) – 1

7. कोल्हापुर जिला परिषद परिणाम (Kolhapur ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 68

  • भाजपा – 12
  • शिवसेना (शिंदे) – 9
  • राष्ट्रवादी – 20
  • कांग्रेस – 15
  • शिवसेना (ठाकरे) – 1
  • जनसुराज्य – 6
  • स्वाभिमानी शेतकरी संगठन – 1
  • शाहू आघाड़ी (राजेंद्र पाटील यड्रावकर गुट) – 4

8. सोलापुर जिला परिषद परिणाम (Solapur ZP Election Result 2026)

कुल सीटें: 68

  • भाजपा – 36
  • शिवसेना – 5
  • राष्ट्रवादी – 10
  • राष्ट्रवादी (शरद पवार) – 7
  • शेकाप – 3
  • अन्य – 2

9. छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद परिणाम (Chhatrapati Sambhajinagar ZP Election 2026)

कुल सीटें: 63

  • भाजपा – 23 (+ समर्थित 2)
  • शिवसेना – 21 (+ समर्थित 1)
  • शिवसेना (UBT) – 9
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) – 4
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) – 1
  • कांग्रेस – 1

निर्दलीय को 1 सीट मिली है. बाकी सीटों पर अपडेट का इंतजार है.

10. परभणी जिला परिषद परिणाम (Parbhani ZP Election 2026)

कुल सीटें: 54

  • भाजपा – 24
  • शिवसेना – 5
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 6
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) – 15
  • कांग्रेस – 3
  • वंचित – 0
  • AIMIM – 0
  • निर्दलीय – 1

11. धाराशिव जिला परिषद परिणाम (Dharashiv ZP Election 2026)

कुल सीटें: 55

  • भाजपा – 19
  • शिवसेना (शिंदे गुट) – 15
  • शिवसेना (ठाकरे गुट) – 7
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस – 6
  • राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) – 0
  • कांग्रेस – 3
  • समाजवादी – 1
  • AIMIM – 0
  • निर्दलीय – 4

12. लातूर जिला परिषद परिणाम (Latur ZP Election 2026)

कुल सीटें: 59

  • भाजपा – 18
  • कांग्रेस – 23
  • शिवसेना – 1
  • शिवसेना (UBT) – 1
  • NCP (अजित पवार) – 12
  • NCP (शरद पवार) – 1
  • वंचित – 0
  • मनसे – 1
  • निर्दलीय – 2  
About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 09 Feb 2026 08:19 PM (IST)
Tags :
BJP NCP Maharashtra Civic Polls MAHARASHTRA NEWS SHiv Sena UBT
