क्रूरता और बदले की हद पार करने वाली एक बेहद सनसनीखेज घटना मुंबई के नजदीक वसई से सामने आई है. जहां पिता के साथ हुए एक मामूली विवाद का गुस्सा एक निर्दयी व्यक्ति ने चार साल के मासूम बच्चे पर उतार दिया, जिससे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है. फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज मीरा रोड के वॉकहार्ट अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है.

वसई पश्चिम स्थित सोसाइटी में रहने वाले अतुल कोंढारे का उसी सोसाइटी में रहने वाले और पेशे से रिक्शा चालक आरोपी संदीप पवार के साथ कुछ दिन पहले मामूली विवाद हुआ था. सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे सोसाइटी में बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान अतुल कोंढारे का चार साल का बेटा विघ्नेश भी उनके साथ खेल रहा था. खेलते-खेलते वह एक रिक्शा में जाकर बैठ गया.

आरोपी ने बच्चे को जमीन पर पटक बेरहमी से पीटा

इसी दौरान आरोपी संदीप वहां आया, उसने बाकी बच्चों को वहां से भगा दिया और विघ्नेश को पकड़कर उसका सिर रिक्शा के मीटर के पास लगे लोहे के एंगल पर दे मारा. इसके बाद उसने बच्चे को पैरों से पकड़कर जोर से खींचा और हवा में उछालकर सिर के बल जमीन पर पटक दिया.

उसने बच्चे को ऐसे पटक-पटक कर मारा जैसे कोई कपड़ा धोते समय पटकता है. इतना ही नहीं, उसने बच्चे को पैरों से पकड़कर घसीटा और पहली मंजिल की सीढ़ियों तक ले जाकर वहां भी बेरहमी से मारपीट की. जब विघ्नेश की दादी उसे बचाने पहुंचीं, तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में भारी गुस्सा है.

आरोपी पर बीएनएस की धारा के तहत कई मामले दर्ज

इस मामले में वसई पुलिस थाने में आरोपी संदीप पवार के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1), 115(2), 351(3), 352 और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वह सोसाइटी के लोगों के सामने बेखौफ अंदाज में कह रहा था कि उसने बदला लिया है.