हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra: शराब पार्टी के बाद खूनी खेल! दो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर अपने जिगरी दोस्त की कर दी हत्या

Maharashtra: शराब पार्टी के बाद खूनी खेल! दो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर अपने जिगरी दोस्त की कर दी हत्या

Beed Murder Case: माहराष्ट्र के बीड के परळी में पैसों के विवाद में दो दोस्तों ने साथी की पत्थर से हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर रखा, लेकिन कुत्तों के कारण साजिश उजागर हो गई और आरोपी गिरफ्तार हुए.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 04 Jun 2026 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

Maharashtra Friendship Murder: महाराष्ट्र के बीड के परळी इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. पैसों के मामूली विवाद के कारण शराब के नशे में  दो दोस्तों ने अपने ही साथी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया.

हालांकि, उनकी यह साजिश सफल नहीं हो सकी. रेलवे ट्रैक पर रखे शव को आवारा कुत्ते खींचकर दूसरी तरफ ले गए, जिसके बाद हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मामले का खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आखिर क्या है मामला?

मृतक की पहचान अबजल उर्फ तौहिद खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 36 साल है. पुलिस के मुताबिक,  मृतक तौहिद और दोनों आरोपी एक-दूसरे के जिगरी दोस्त थे. तौहिद और उसके दोस्त ऋषिकेश फड तथा गौरव व्यास 31 मई को एक कार में परळी तालुका के वरवटी क्षेत्र में गए थे. वहां तीनों ने पहले दिन में और फिर रात को शराब पार्टी की.

इसी दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषिकेश और गौरव ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर तौहिद के सिर पर हमला कर दिया. तौहिद के बेहोश हो कर गिरने के बाद भी नशे में धुत दोनों आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

NCP के इस बड़े नेता ने अचनाक शरद पवार से की मुलाकात, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच क्या हैं मायने?

हत्या के बाद रची साजिश 

वारदात के बाद घबराए आरोपी आधी रात करीब 1.30 बजे तक शव के पास ही रुके रहे. इसके बाद उन्होंने शव को कार में रखा और लेंडेवाड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया. उनका मकसद यह दिखाना था कि तौहिद ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है.

मगर आरोपियों के घटनास्थल से जाने के बाद आवारा कुत्तों ने शव को ट्रैक से खींचकर बाहर कर दिया, जिससे उनकी योजना नाकाम हो गई. अगले दिन सुबह स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस जांच में खुला हत्या का राज

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ऋषिकेश फड और गौरव व्यास को हिरासत में लिया.

पूछताछ के दौरान हत्या की सच्चाई सामने आ गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है. सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, हालांकि पुलिस ने उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

नागपुर: छत पर खेलते समय बिजली के करंट की चपेट में आया 5 साल का मासूम, इलाज के दौरान मौत

Published at : 04 Jun 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Beed Murder Case Friendship Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra: शराब पार्टी के बाद खूनी खेल! दो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर अपने जिगरी दोस्त की कर दी हत्या
शराब पार्टी के बाद खूनी खेल! दो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर अपने जिगरी दोस्त की कर दी हत्या
महाराष्ट्र
Maharashtra: गर्लफ्रेंड के आईफोन की डिमांड बनी चोरी की वजह! नागपुर में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार
गर्लफ्रेंड के आईफोन की डिमांड बनी चोरी की वजह! नागपुर में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
Vidhan Parishad Election: 5 सीटों पर निर्विरोध जीत, 12 सीटों पर महायुति और MVA आमने-सामने
विधान परिषद चुनाव: 5 सीटों पर निर्विरोध जीत, 12 सीटों पर महायुति और MVA आमने-सामने
महाराष्ट्र
Vidhan Parishad Election: नितेश राणे के सामने बाल माने सरेंडर! नामांकन वापस लेने पर उद्धव ने पार्टी से निकाला
विधान परिषद चुनाव: नितेश राणे के सामने बाल माने सरेंडर! नामांकन वापस लेने पर उद्धव ने पार्टी से निकाला
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 'Vasudha' ने फिर मारी बाजी, इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहकर रचा इतिहास! #sbs
Bollywood News: सलमान की टीम के लीगल नोटिस पर 'काला हिरण' मेकर्स का पलटवार, विवाद ने पकड़ी रफ्तार (04.06.26)
स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
'गलती से भी कोई BJP में न आए जाए', TMC में टूट के बीच बोले दिलीप घोष, कहा- दरवाजा कसके बंद है
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर
भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर
विश्व
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
पाकिस्तान की ईरान से गद्दारी, इशाक डार ने दी यूएस को सीक्रेट जानकारी? अब आया शहबाज सरकार का बयान
इंडिया
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
पश्चिम बंगाल: सत्ता जाने के बाद ये क्या! बेड के नीचे छिपे TMC नेता को पुलिस ने दबोचा, Video वायरल
शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
ऑटो
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget