शराब पार्टी के बाद खूनी खेल! दो दोस्तों ने पत्थर से कुचलकर अपने जिगरी दोस्त की कर दी हत्या

Maharashtra Friendship Murder: महाराष्ट्र के बीड के परळी इलाके से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. पैसों के मामूली विवाद के कारण शराब के नशे में दो दोस्तों ने अपने ही साथी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया.

हालांकि, उनकी यह साजिश सफल नहीं हो सकी. रेलवे ट्रैक पर रखे शव को आवारा कुत्ते खींचकर दूसरी तरफ ले गए, जिसके बाद हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मामले का खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

आखिर क्या है मामला?

मृतक की पहचान अबजल उर्फ तौहिद खान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 36 साल है. पुलिस के मुताबिक, मृतक तौहिद और दोनों आरोपी एक-दूसरे के जिगरी दोस्त थे. तौहिद और उसके दोस्त ऋषिकेश फड तथा गौरव व्यास 31 मई को एक कार में परळी तालुका के वरवटी क्षेत्र में गए थे. वहां तीनों ने पहले दिन में और फिर रात को शराब पार्टी की.

इसी दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि ऋषिकेश और गौरव ने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर तौहिद के सिर पर हमला कर दिया. तौहिद के बेहोश हो कर गिरने के बाद भी नशे में धुत दोनों आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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हत्या के बाद रची साजिश

वारदात के बाद घबराए आरोपी आधी रात करीब 1.30 बजे तक शव के पास ही रुके रहे. इसके बाद उन्होंने शव को कार में रखा और लेंडेवाड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक पर ले जाकर छोड़ दिया. उनका मकसद यह दिखाना था कि तौहिद ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की है.

मगर आरोपियों के घटनास्थल से जाने के बाद आवारा कुत्तों ने शव को ट्रैक से खींचकर बाहर कर दिया, जिससे उनकी योजना नाकाम हो गई. अगले दिन सुबह स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस जांच में खुला हत्या का राज

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ऋषिकेश फड और गौरव व्यास को हिरासत में लिया.

पूछताछ के दौरान हत्या की सच्चाई सामने आ गई. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है. सोशल मीडिया पर घटना से जुड़ी एक कथित कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, हालांकि पुलिस ने उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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