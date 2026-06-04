Vidhan Parishad Election: 5 सीटों पर निर्विरोध जीत, 12 सीटों पर महायुति और MVA आमने-सामने
Vidhan Parishad Election 2026: रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग सीट पर एनसीपी के अनिकेत तटकरे निर्विरोध विजयी हुए. ठाकरे गुट के बाल माने ने नामांकन वापस ले लिया. पुणे में विक्रम काकड़े निर्विरोध चुने गए.
महाराष्ट्र विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र की 17 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है. नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन राज्यभर में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले. सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवारों के सामने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) ने चुनौती खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन संख्या बल की कमी और सहयोगी दलों के समर्थन न मिलने के कारण एमवीए के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए. वहीं महायुति भी अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफल रही.
कोंकण क्षेत्र में मंत्री नितेश राणे खुद उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार बाल माने को नामांकन वापस लेने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय लेकर पहुंचे. नासिक में भी गोकुल गीते के नामांकन को लेकर दिनभर चर्चा रही. नामांकन वापसी के बाद राज्य की 5 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं. इनमें शिवसेना की 2, एनसीपी की 2 और भाजपा की 1 सीट शामिल है.
5 सीटों पर निर्विरोध जीत
- वर्धा-चंद्रपुर-गडचिरोली- अरुण लखानी (बीजेपी)
- पुणे- विक्रम काकड़े (एनसीपी)
- ठाणे- रवींद्र फाटक (शिवसेना)
- रायगढ़- रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग- अनिकेत तटकरे (एनसीपी)
- यवतमाल- दुष्यंत चतुर्वेदी (शिवसेना)
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प्रमुख सियासी घटनाक्रम
- रायगढ़-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग: राष्ट्रवादी कांग्रेस के अनिकेत तटकरे निर्विरोध विजयी हुए. ठाकरे गुट के बाल माने ने नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया.
- पुणे: राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के श्रीकांत पाटिल और भाजपा के बागी प्रदीप कंदे ने नामांकन वापस लिया. इसके बाद विक्रम काकड़े निर्विरोध चुने गए.
- ठाणे: शिवसेना के रवींद्र फाटक के खिलाफ शरद पवार गुट के अभिजीत पवार ने नामांकन वापस लिया, जिससे फाटक निर्विरोध विजयी हुए.
- नासिक: शिवसेना के नरेंद्र दराडे के खिलाफ भाजपा के गणेश गीते ने नामांकन वापस लिया, लेकिन गोकुल गीते मैदान में बने रहे. अब यहां सीधा मुकाबला नरेंद्र दराडे और गोकुल गीते के बीच होगा.
- यवतमाल: कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद शिवसेना के दुष्यंत चतुर्वेदी निर्विरोध विजयी हुए.
12 सीटों पर अहम मुकाबला
- सोलापुर: राजेंद्र राउत (भाजपा) बनाम वसंतराव देशमुख (एनसीपी शरद पवार गुट)
- अहिल्यानगर: प्राजक्त तनपुरे (भाजपा) बनाम दत्तात्रय पानसरे (निर्दलीय)
- जलगांव: नंदकिशोर महाजन (भाजपा) बनाम शरद तायडे (ठाकरे गुट) बनाम रेश्मा काले (शिंदे गुट की बागी)
- सांगली-सातारा: धैर्यशील कदम (भाजपा) बनाम अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट) बनाम किशोर धुमाल (निर्दलीय)
- नांदेड़: अमर राजूरकर (भाजपा) बनाम रामदास पाटिल (कांग्रेस)
- भंडारा-गोंदिया: नरेश ईश्वरकर (कांग्रेस समर्थित) बनाम अविनाश ब्राह्मणकर (भाजपा)
- नासिक: गोकुल गीते (निर्दलीय) बनाम नरेंद्र दराडे (शिवसेना)
- अमरावती: हर्षदीप देशमुख (कांग्रेस) बनाम प्रवीण पोटे (भाजपा) बनाम निलेश विश्वकर्मा (वंचित)
- धाराशिव-लातूर-बीड: बसवराज पाटिल (भाजपा) बनाम महेश देशमुख (कांग्रेस)
- परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) बनाम डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरे गुट) बनाम सुशील देशमुख (निर्दलीय)
- छत्रपति संभाजीनगर-जालना: सुहास शिरसाट (भाजपा) बनाम गणेश लोखंडे (ठाकरे गुट)
- नागपुर (उपचुनाव): डॉ. राजीव पोतदार (भाजपा) बनाम अतुल लोंढे (कांग्रेस)
इस प्रकार 17 में से 5 सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने के बाद अब 12 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलेगा. 18 जून को वोटिंग और 22 जून को वोटों की गिनती के बाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.
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