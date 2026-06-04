Maharashtra: गर्लफ्रेंड के आईफोन की डिमांड बनी चोरी की वजह! नागपुर में नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार

Warehouse Theft News: महाराष्ट्र के नागपूर के कलमना इलाके में एक गोदाम से 11.39 लाख रुपये का माल चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान एक बेहद रोमांचक बात सामने आई है कि नाबालिग आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड को महंगा आईफोन गिफ्ट करना चाहता था, जिसके लिए उसने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची.

यह मामला राहुल सिरेमिक्स प्रा. लि. के गोदाम से जुड़ा है, जहां से टाइल्स और लग्जरी बाथरूम फिटिंग्स का सामान चोरी हुआ था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

गोदाम की छत तोड़कर की वारदात

पुलिस के मुताबिक, 27 और 28 मई की रात आरोपियों ने गोदाम की दूसरी मंजिल की टिन की चादरें तोड़कर अंदर दाखिल हुआ. इसके बाद कृषि उपयोग के एमबी मॉडल के नल, घरेलू उपयोग के महंगे नल और अन्य सामान चुरा लिया.

जांच के दौरान पुलिस ने 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से पूछताछ किया. इसके आधार पर दो नाबालिग आरोपियों तक पहुंच बनाई गई. हिरासत में लेने के बाद दोनों आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली.

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20 हजार रुपये में बेच दिया चोरी का सामान

पुलिस जांच में पता चला कि चोरी किया गया सामान यशोधरानगर निवासी इरफान अली उर्फ इम्मू रमजान अली को मात्र 20 हजार रुपये में बेच दिया गया था. इसके बाद पुलिस ने इरफान को भी हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी की निशानदेही पर करीब 6.5 लाख रुपये मूल्य का चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब बाकी सामान की तलाश कर रही है और मामले की आगे जांच जारी है.

गर्लफ्रेंड की डिमांड बनी चोरी की वजह

पूछताछ में नाबालिग आरोपियों ने बताया कि उनमें से एक की गर्लफ्रेंड ने आईफोन की मांग की थी. महंगा फोन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने चोरी करने का फैसला किया.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 305(अ), 331(3), 331(4) बीएनएस (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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