आरोपी ने पहले शूट किया था किडनैपिंग सीन, पवई में बच्चों को बंधक बनाने के मामले में बड़ा खुलासा

मुंबई के पवई इलाके में हुए बंधक कांड ने पूरे देश को हिला दिया था. अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है. एनकाउंटर में मारे गए आरोपी रोहित आर्या ने इस घटना की पूरी प्लानिंग पहले से तैयार कर रखी थी. सूत्रों के अनुसार, यह कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी स्क्रिप्ट थी, जिसे उसने वास्तविकता में बदल दिया.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रोहित आर्या ने बच्चों को किडनैप करने का सीन पहले शूट किया था, और बाद में उसी तरह की वास्तविक घटना को अंजाम दिया. जिस दिन उसने मासूम बच्चों को बंधक बनाया, उसी दिन सुबह किडनैपिंग सीन की शूटिंग की थी. इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कुछ लोग माता-पिता की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं, जबकि पास में एक कैमरामैन पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा है.

पूरा घटनाक्रम पहले से किया गया था प्लान

यह वीडियो अब जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जो यह दर्शाता है कि रोहित आर्या ने पहले इस किडनैपिंग की रिहर्सल की थी. वीडियो में दिख रही लोकेशन और वास्तविक घटना की जगह में काफी समानताएं भी पाई गई हैं, जिससे यह आशंका कन्फर्म हो गई है कि पूरा घटनाक्रम पहले से प्लान किया गया था.

शूटिंग के दौरान उसने हर डिटेल पर दिया ध्यान

सूत्रों के मुताबिक, रोहित आर्या ने इस फेक शूट के लिए कुछ एक्टरों को भी बुलाया था, ताकि किडनैपिंग सीन को अधिक वास्तविक दिखाया जा सके. बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान उसने हर डिटेल पर ध्यान दिया बच्चों के रोने की आवाज़ से लेकर पेरेंट्स की घबराहट तक, सब कुछ प्लान के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया. अब यह वीडियो मुंबई क्राइम ब्रांच के पास है.