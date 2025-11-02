महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस

नवी मुंबई में रविवार (1 नवंबर) को तेज बारिश हुई है. इस बीच इलाके के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हो रहे महिला विश्व कप मैच के फाइनल मुकाबले पर असर पड़ा है. दोपहर से ही हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई थी. इस बीच स्टेडियम के अंदर भी कवर बिछाना पड़ गए. फिलहाल मैच शुरू हो गया है.

इस मैच के लिए दर्शकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है. इस रोमांचक फाइनल मुकाबले को देखने के लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया है. दर्शक हल्की-हल्की बूंदाबांदी के बीच मैच देखने के लिए पहुंचे है. भीगते हुए दर्शकों ने स्टेडियम में एंट्री की है.

बारिश से मैच पर पड़ा असर

फाइनल मुकाबले से पहले भारी बारिश ने सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी. एक तरफ भीगते हुए मैच देखने के लिए पहुंचे दर्शकों को दिक्कत का सामना करना पड़ा. साथ ही बारिश की वजह से टॉस और मैच शुरू होने में भी देरी हुई जिससे स्टेडियम में मौजूद फैंस इंतजार करते हुए दिखाई दिए.

वहीं मैच से पहले स्टेडियम स्टाफ ने पिच को कवर से ढक दिया जिससे पिच गीली न हो पाए. फिलहाल बारिश के रुकने के बाद टॉस हुआ. टॉस के बाद अब मैच आखिरकार बारिश के बाद शुरू हो चुका है.

सुबह से हो रही है बारिश

बता दें, नवी मुंबई के साथ-साथ आसपास के इलाके मुंबई-ठाणे में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है. बारिश ने सुबह से ही सभी की टेंशन बढ़ा रखी थी. बारिश के बावजूद इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ भारी संख्यां में स्टेडियम के बाहर देखने को मिली है.

वहीं टीम इंडिया पहली बार एक दिवसीय मैच के विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. बारिश के बीच दर्शक देश की महिलाओं का होंसला बढ़ाने के लिए पहुंचे है. सभी की तरफ से टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है.