मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस

मुंबई पुलिस ने मशहूर फिल्म निर्देशक हंसल मेहता और अभिनेता सलमान खान के मैनेजर प्रशांत गुंजलकर को दी गई पुलिस सुरक्षा वापस ले ली है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यह फैसला लिया है. इसके तहत दोनों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया है.

2021 में हंसल मेहता को मिली थी सुरक्षा

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साल 2021 में वेब सीरीज स्कैम 1992 की जबरदस्त सफलता के बाद हंसल मेहता और उनके परिवार को एक कॉलर की ओर से लगातार धमकी भरे फोन आने लगे थे. कॉल करने वाले ने अपना नाम रोहित बताया था.

इस मामले को लेकर हंसल मेहता ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा दी गई थी. इससे पहले भी, साल 2009 में एक फिल्म के डायलॉग्स को लेकर हुए विवाद के दौरान उन्हें धमकियां मिल चुकी थीं.

सलमान खान के मैनेजर की सुरक्षा भी वापस

वहीं, सलमान खान के मैनेजर प्रशांत गुंजलकर को साल 2023 में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी. मार्च 2023 में उन्हें मोहित गर्ग नाम की आईडी से एक धमकी भरा ईमेल मिला था.

ईमेल में गोल्डी बरार का हवाला देते हुए सलमान खान से बात कराने की मांग की गई थी और बात न बनने पर गंभीर नतीजों की चेतावनी दी गई थी. इस ईमेल के बाद गुंजलकर ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी.

किन-किन को अब भी मिल रही है सुरक्षा

सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल कुछ अन्य सेलेब्रिटीज की पुलिस सुरक्षा जारी रहेगी. इनमें निर्माता साजिद नाडियाडवाला, अभिनेता आयुष शर्मा, स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, अभिनेता गोविंदा और गायक एपी ढिल्लन शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि सुरक्षा की समीक्षा समय-समय पर खतरे के आकलन के आधार पर की जाती है और उसी के मुताबिक आगे के फैसले लिए जाते हैं.