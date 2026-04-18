मुंबई में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 164 स्कूल, अधर में हजारों छात्रों का भविष्य

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, मुंबई में 164 स्कूल बिना किसी मंजूरी के चल रहे हैं. इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, और नगर निगम फिलहाल इनमें से 48 स्कूलों के लिए मान्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, यह प्रस्ताव अक्टूबर 2025 से राज्य सरकार के पास लंबित है, जिससे छात्रों और अभिभावकों, दोनों में ही चिंता बढ़ती जा रही है.

नगर निगम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, 2022-23 शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में, शुरू में 269 स्कूलों को बिना मंजूरी के पाया गया था. इसके बाद, कुछ स्कूलों ने जरूरी दस्तावेज पूरे कर लिए, कुछ पर कार्रवाई की गई, और कुछ को बंद कर दिया गया. फिर भी, अब यह साफ हो गया है कि 164 स्कूल अभी भी बिना मंजूरी के चल रहे हैं.

मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, अशोक खरात के करीबी सहयोगी की पत्नी समेत मौत

अनिश्चतता के घेरे में छात्रों का भविष्य

खास बात यह है कि बाकी बचे 48 स्कूलों की मान्यता से जुड़ा मामला अभी भी अटका हुआ है. अगर इन स्कूलों को मंज़ूरी मिल जाती है, तो इससे हजारों छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, सरकारी फैसले का इंतजार होने के कारण, इन छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अभी भी अनिश्चितता के घेरे में है.

अभिभावकों ने की सरकार से तुरंत फैसला लेने की मांग

नगर निगम ने इन छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला दिलाने का विकल्प भी खुला रखा है. हालांकि, अपने मौलिक 'शिक्षा के अधिकार' का हवाला देते हुए, अभिभावक इस मामले पर तुरंत फैसला लेने की मांग कर रहे हैं. अभिभावकों का कहना है कि "हो सकता है कि ये स्कूल बिना मंजूरी के चल रहे हों, लेकिन इसमें छात्रों की क्या गलती है?"

अब सवाल यह सवाल भी उठाया जा रहा है, और साथ ही इस बात की भी आलोचना हो रही है कि प्रशासनिक देरी का सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है. इस बात पर आम सहमति बन रही है कि राज्य सरकार को शिक्षा व्यवस्था के भीतर इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है.

मुंबई में सबसे ज्यादा बिना मंजूरी वाले स्कूल कहां स्थित हैं?

गोवंडी – 43

मानखुर्द – 16

विक्रोली – 9

मालवणी – 15

कांदिवली – 12

मलाड – 9

धारावी – 9

जोगेश्वरी – 7

कुर्ला – 5

अंधेरी – 5

ट्रॉम्बे – 5

अवैध स्कूल मामले में BMC मेयर क्या बोलीं?

अवैध स्कूल के मामले में बीएमसी मेयर रितु तावड़े ने कहा कि, स्कूलों को RTE (शिक्षा का अधिकार) एक्ट के तहत तय सभी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए शुरू किया जाना चाहिए. मैंने कई जगहों पर देखा है कि स्कूल बेतरतीब ढंग से शुरू किए जा रहे हैं—कभी-कभी बस एक चॉल (किराए की जगह) या रहने की बिल्डिंग में दो या तीन क्लासरूम बनाकर. कोई भी जगह जो नियमों का पालन नहीं करेगी, उसे बंद कर दिया जाएगा.

इस प्रोसेस के दौरान सभी जरूरी बातों—इंसानी बातों समेत—का ध्यान रखा जाता है. हालांकि, अगर कोई स्कूल तय नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए चल रहा है, तो कोई भी उसके काम में दखल नहीं देगा.

महिला आरक्षण बिल पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, बोले- ...देश के लोकतंत्र और संविधान की हार होती