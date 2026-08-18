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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनेवी नगर केस: पत्नी और छोटे बेटे के मुंह पर तकिया रखा, बड़े बेटे को दिया जहर! खुद लगाई फांसी

नेवी नगर केस: पत्नी और छोटे बेटे के मुंह पर तकिया रखा, बड़े बेटे को दिया जहर! खुद लगाई फांसी

Mumbai Navy Officer Family Murder: नाविक पूरनमल शंभूलाल मेहरा का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उनकी पत्नी ओमा (28), तीन वर्षीय बेटे यश और दो महीने की बेटी के शव बिस्तर पर मिले.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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दक्षिण मुंबई के नेवी नगर इलाके में नौसेना के जवान पूरणमल मेहरा द्वारा पत्नी और दोनों बेटों की हत्या के बाद आत्महत्या का मामला सामने आया है. चारों के पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट से हत्या के तरीके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि पूरणमल ने पहले अपनी पत्नी ओमा मेहरा और छोटे बेटे दर्श मेहरा की तकिये से मुंह दबाकर जान ली थी. इसके बाद बड़े बेटे यश मेहरा को कथित तौर पर खाने में जहरीला पदार्थ देकर मार डाला.

तीनों की हत्या के बाद पूरणमल लिविंग रूम में गया और नायलॉन की रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की मुख्य वजह हैंगिंग यानी फांसी बताई गई है. पोस्टमार्टम से सामने आई जानकारी के आधार पर कफ परेड पुलिस अब पूरणमल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में है.

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डिप्रेशन में था पूरणमल मेहरा

पुलिस की अब तक की जांच में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पारिवारिक तनाव, लगातार मिलने वाले तानों और पूरणमल के डिप्रेशन से जूझने की बात सामने आई है. पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, नौसेना में नौकरी होने के बावजूद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. आर्थिक परेशानियों को लेकर पूरणमल के अपने माता-पिता और अन्य परिजनों से विवाद होते रहते थे.

दो साल से माता-पिता से बात नहीं करता था पूरणमल

बताया जा रहा है कि करीब दो साल पहले पारिवारिक विवाद और तानों से परेशान होकर पूरणमल ने अपने माता-पिता से बातचीत बंद कर दी थी. तनाव बढ़ने के बाद वह डिप्रेशन में चला गया. पिछले करीब एक साल से उसका नौसेना के अस्पताल आईएनएस अश्विनी में इलाज चल रहा था. इस दौरान वह सिक लीव पर था और कथित तौर पर कई बार परिवार के लोगों को खुदकुशी करने की धमकी भी देता था.

पत्नी ओमा के पिता उसे लेने मुंबई आए थे

पुलिस जांच में पूरणमल और उसकी पत्नी ओमा के बीच भी लगातार विवाद होने की बात सामने आई है. घटना से करीब 8 से 10 दिन पहले ओमा के पिता उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए मुंबई आए थे. हालांकि, पूरणमल ने पत्नी को गांव भेजने से इनकार कर दिया था. इसी दौरान गुस्से में उसने ओमा का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था.

मामले की जांच में कफ परेड पुलिस अब तक करीब आठ लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. इनमें पूरणमल का इलाज करने वाले डॉक्टर, उसके माता-पिता, बड़ा भाई बृजलाल और सोसायटी में कचरा उठाने वाला कर्मचारी शामिल हैं.

डिप्रेशन में नहीं हो रहा था सुधार

पुलिस के मुताबिक, पूरणमल का बड़ा भाई बृजलाल सेना में है, जबकि उसका छोटा भाई भी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है. पूरणमल के इलाज करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि उसके डिप्रेशन में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा था.

पूरणमल ने भी गांव जाने से कर दिया था इनकार

वहीं, सोसायटी के कचरा उठाने वाले कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले लगातार दो दिनों तक मेहरा परिवार के घर के बाहर कचरा नहीं रखा गया था. पूरणमल के पिता ने भी पुलिस को बताया कि करीब एक साल पहले वह अपने बेटे को गांव वापस ले जाने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन पूरणमल ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था.

मरने से पहले सबूत मिटाना चाहता था पूरणमल?

जांच में एक और अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या करने से कुछ समय पहले पूरणमल ने अपना और अपनी पत्नी का मोबाइल फोन पूरी तरह फॉर्मेट कर दिया था. अब पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से दोनों मोबाइल फोन से डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल फोन फॉर्मेट करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी और क्या उसने किसी महत्वपूर्ण सबूत या बातचीत को मिटाने की कोशिश की थी.

पिता को मैसेज किया- आकर शव ले जाना

पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से करीब 24 घंटे पहले, 14 अगस्त की रात करीब 11 बजे, पूरणमल ने अपने पिता को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा था. मैसेज में उसने कथित तौर पर लिखा था, “आना और हमारा शव लेकर जाना.”

15 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे जब पूरणमल की मां की नजर इस मैसेज पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत नौसेना के कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी. इसके बाद नौसेना के अधिकारी और पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पूरणमल कथित तौर पर पत्नी और दोनों बेटों की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर चुका था.

हत्या के पीछे की मंशा जानने में जुटी पुलिस

अब पुलिस की जांच मुख्य रूप से दो अहम बिंदुओं पर केंद्रित है. पहला, बड़े बेटे यश को किस जहरीले पदार्थ के जरिए मौत के घाट उतारा गया और दूसरा, पूरणमल ने अपने और पत्नी के मोबाइल फोन को फॉर्मेट क्यों किया?

पुलिस पोस्टमार्टम, विसरा और अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. साथ ही मोबाइल फोन से डाटा रिकवर कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना से पहले पूरणमल की मानसिक स्थिति क्या थी, उसने किन लोगों से बातचीत की थी और परिवार की हत्या के पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Indian NAVY
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