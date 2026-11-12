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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रछेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती लोकल के सामने धकेला, गंवाना पड़ा बायां हाथ

पीड़िता ने ABP न्यूज को खौफनाक आपबीती सुनाई है. महिला ने बताया कि ट्रेन उनके ऊपर से न गुजरे और उनकी जान बच जाए इसलिए वो पटरी पर लेट गईं. उसका बायां हाथ जख्मी हो गया जो बाद में कोहनी से काटना पड़ा.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 12 Nov 2026 11:14 PM (IST)
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मुंबई के नायगांव रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री के साथ हुई छेड़छाड़ और उसे लोकल ट्रेन के सामने धकेलने की घटना को लेकर अब पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई है. ABP न्यूज़ से खास बातचीत में महिला ने बताया कि आरोपी ने पहले लोकल ट्रेन में उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने विरोध किया तो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उसे खड़ी लोकल ट्रेन की ओर धक्का दे दिया.

महिला के मुताबिक, वह लोकल ट्रेन में भीड़ होने के कारण दिव्यांगों के डिब्बे में बैठी थी. वहां कुछ महिलाएं और अन्य यात्री भी मौजूद थे. नायगांव स्टेशन नजदीक आते ही एक व्यक्ति ने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया.

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आरोपी ने महिला को खड़ी ट्रेन की ओर दिया धक्का

जैसे ही वह नायगांव स्टेशन पर उतरी, आरोपी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया. महिला ने भी इसका विरोध किया और आरोपी से कहा कि क्या उसके घर में मां-बहन नहीं हैं? इसके बाद उसने अपने पैर से चप्पल निकाल ली, लेकिन आरोपी ने पीछे हटने के बजाय उसे प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर खड़ी लोकल ट्रेन की ओर धक्का दे दिया.

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पीड़िता ने बताया कि वह दो डिब्बों के बीच की जगह में गिर गई. इसी दौरान लोकल ट्रेन चलने लगी. ट्रेन उसके ऊपर से न गुजर जाए और उसकी जान बच जाए, इस डर से वह रेलवे ट्रैक पर ही लेट गई. हालांकि, इस हादसे में उसका बायां हाथ ट्रेन की चपेट में आ गया और उसे अपना एक हाथ गंवाना पड़ा.

पीड़िता ने पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल

महिला के मुताबिक, फिलहाल कूपर अस्पताल में उसका ऑपरेशन हो चुका है. दूसरे ऑपरेशन की भी जरूरत है. उसके शरीर पर 16 टांके आए हैं. पीड़िता ने रेलवे और पुलिस की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. उसका आरोप है कि रेलवे की ओर से उसे कोई मदद नहीं मिली और पुलिस ने भी शुरुआत में अपेक्षित सहयोग नहीं किया. यहां तक कि शुरुआती समय में उसे इलाज भी नहीं मिल पाया.

पीड़िता और उसके पति ने ABP न्यूज़ से बातचीत में इस पूरी घटना का आंखों देखा और दर्दनाक अनुभव साझा किया है.

53 वर्षीय आरोपी जितेंद्र हिरमुखे गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि इस मामले में 53 वर्षीय आरोपी जितेंद्र हिरमुखे को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला को अपना हाथ कोहनी के पास से गंवाना पड़ा. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता नायगांव इलाके में रहती है और अक्सर अपनी मां से मिलने मालाड जाती है. 4 नवंबर 2026 को वह मालाड से नायगांव लौट रही थी. बोरीवली से विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में महिला डिब्बे में जगह नहीं मिल पाने के कारण वह जल्दबाजी में पुरुष डिब्बे में चढ़ गई थी.

इसी दौरान डिब्बे में मौजूद आरोपी जितेंद्र हिरमुखे ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और उसके सीने पर गलत तरीके से हाथ लगाया. युवती ने इसका विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका.

शाम करीब 7:15 बजे जब युवती नायगांव रेलवे स्टेशन पर उतरी तो आरोपी भी उसके पीछे उतर गया. स्टेशन पर भी उसने युवती के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. युवती ने चप्पल निकालकर आरोपी को मारने का प्रयास किया तो आरोपी ने भी उस पर चप्पल फेंकी. इसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मारा और धक्का दे दिया.

इस दौरान युवती दो डिब्बों के बीच की जगह में गिर गई. लोकल ट्रेन चलने के कारण उसका हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया. चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टरों को उसका हाथ कोहनी के पास से काटना पड़ा.

वारदात के दो दिन बाद शिकायत दर्ज

घटना के बाद पीड़िता ने 6 नवंबर को रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 117(2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया. जांच के बाद रेलवे पुलिस ने 9 नवंबर को 53 वर्षीय आरोपी जितेंद्र हिरमुखे को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी गोरेगांव की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में सामान उठाने का काम करता था. फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस घटना के बाद लोकल ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 12 Nov 2026 11:14 PM (IST)
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