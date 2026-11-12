छठ पर मुंबई के स्टेशनों पर बजे भोजपुरी गीत, विवाद पर मंत्री आशीष शेलार बोले- 'बिहार में भी...'

छठ पूजा से ठीक पहले मुंबई के वडाला समेत कुछ अन्य रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस पर मराठी भाषी और कुछ सियासी दलों के कार्यकर्ता इस पर आपत्ति जता रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं. अब इस पर महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार की प्रतिक्रिया सामने आई है.

महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, ''देश के हर राजभवन में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है. मैंने खुद बिहार के पटना स्थित राजभवन में आयोजित महाराष्ट्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया है. मनसे को शायद इसकी जानकारी नहीं है.''

मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने भोजपुरी गाने को लेकर विवाद पर क्या कहा?

इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य रेलवे (सीआर) के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर खास विषयों से जुड़े 'जिंगल' और जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाते हैं. प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, “मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं. इन स्टेशनों से त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. ये गाने यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं के प्रसारण में लगने वाले समय के अलावा उपलब्ध अतिरिक्त समय में बजाए जाते हैं.”

प्रवक्ता ने जोर देकर आगे कहा कि ऐसे गाने और संदेश केवल उस अतिरिक्त समय में प्रसारित किए जाते हैं, जो यात्रियों के लिए जरूरी घोषणाओं के बाद बचता है. इस मुद्दे ने यह बहस भी छेड़ दी है कि क्या महाराष्ट्र के त्योहारों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह जगह मिलनी चाहिए. सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से मनाई जाती है.

बॉलीवुड से जुड़े लोगों को डरने की जरूरत नहीं- आशीष शेलार

मंत्री आशीष शेलार ने बॉलीवुड अभिनेताओं को धमकी मिलने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ''बॉलीवुड अभिनेताओं को लगातार धमकी भरे कॉल आ रहै हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. मैं बॉलीवुड से जुड़े लोगों, खासकर जो मुंबई में रहते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें यहां डरने की जरूरत नहीं है. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है.''

मुंबई: वडाला स्टेशन पर भोजपुरी गानों को लेकर विवाद, ठाकरे गुट ने जताया विरोध